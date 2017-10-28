Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия
Общение может снизить риск развития слабоумия, выяснили ученые. При этом значительную роль играет не количество друзей, а степень близости с ними.
Общение может снизить риск развития слабоумия, выяснили ученые. При этом значительную роль играет не количество друзей, а степень близости с ними.
Супружество и близкие друзья могут защитить от слабоумия, утверждают ученые университета Лафборо.
Исследование, результаты которого были опубликованы в выпуске Journals of Gerontology («Журнал геронтологии»), продолжалось почти семь лет, в нем принимали участие 6 677 человек.
Никто из участников эксперимента изначально не страдал деменцией, но в ходе исследования такой диагноз был поставлен 220 пациентам.
Ученые сравнивали данные тех, у кого было выявлено слабоумие и тех, кто оказался не подвержен ему, чтобы понять, как социальные связи влияют на риск возникновения заболевания.
«Вас может окружать большое количество разных людей, но только тесные отношения способны снизить риск развития слабоумия… Это не связано с числом друзей», — поясняет профессор Иф Хогерворст.
По ее мнению, близкие друзья выполняют роль буфера, предохраняя от стресса, который разрушительно сказывается на здоровье.
Девять факторов влияющих на развитие деменции:
Как считают учёные, эти факторы, воздействие которых в разной степени зависит от самого человека, отвечают лишь за 35% риска. Другие 65% человеку пока неподконтрольны.
По словам доктора Дуга Брауна, директора по исследованиям в «Обществе по борьбе с болезнью Альцгеймера» — речь идет примерно об одном дополнительном случае деменции на каждые 100 человек, не состоящих в браке.
Так как исследование продолжается, еще рано говорить о том, что здесь является причиной, а что следствием.
Известно, что слабоумие поражает мозг за десятки лет до того, как болезнь может быть диагностирована и, возможно, эти изменения на ранних стадиях могут сказываться на способности человека общаться.
В любом случае одиночество — это серьезнейшая проблема при слабоумии, говорит доктор Браун.
Если люди, страдающие слабоумием, не получают должной поддержки, деменция может привести к полной изоляции.
«Очень важно, чтобы люди с деменцией могли поддерживать значимые социальные связи и сохранять привычный образ жизни», — считает эксперт.