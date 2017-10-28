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15:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия

Общение может снизить риск развития слабоумия, выяснили ученые. При этом значительную роль играет не количество друзей, а степень близости с ними.

Источник: Reuters

Супружество и близкие друзья могут защитить от слабоумия, утверждают ученые университета Лафборо.

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Исследование, результаты которого были опубликованы в выпуске Journals of Gerontology («Журнал геронтологии»), продолжалось почти семь лет, в нем принимали участие 6 677 человек.

Никто из участников эксперимента изначально не страдал деменцией, но в ходе исследования такой диагноз был поставлен 220 пациентам.

Ученые сравнивали данные тех, у кого было выявлено слабоумие и тех, кто оказался не подвержен ему, чтобы понять, как социальные связи влияют на риск возникновения заболевания.

Одно из открытий заключалось в том, что важно «качество», а не количество друзей.

«Вас может окружать большое количество разных людей, но только тесные отношения способны снизить риск развития слабоумия… Это не связано с числом друзей», — поясняет профессор Иф Хогерворст.

По ее мнению, близкие друзья выполняют роль буфера, предохраняя от стресса, который разрушительно сказывается на здоровье.

Девять факторов влияющих на развитие деменции:

  • Потеря слуха в среднем возрасте — повышает риск на 9%
  • Отсутствие среднего образования — 8%
  • Курение — 5%
  • Отсутствие своевременного лечения при депрессии — 4%
  • Недостаточная физическая активность — 3%
  • Социальная изоляция — 2%
  • Высокое давление — 2%
  • Ожирение — 1%
  • Диабет второго типа — 1%

Как считают учёные, эти факторы, воздействие которых в разной степени зависит от самого человека, отвечают лишь за 35% риска. Другие 65% человеку пока неподконтрольны.

Исследование также показало, что риск развития слабоумия у одиноких людей вдвое выше, чем у тех, кто состоит в браке.

По словам доктора Дуга Брауна, директора по исследованиям в «Обществе по борьбе с болезнью Альцгеймера» — речь идет примерно об одном дополнительном случае деменции на каждые 100 человек, не состоящих в браке.

Болезнь
Старческое слабоумие (деменция)

Так как исследование продолжается, еще рано говорить о том, что здесь является причиной, а что следствием.

Известно, что слабоумие поражает мозг за десятки лет до того, как болезнь может быть диагностирована и, возможно, эти изменения на ранних стадиях могут сказываться на способности человека общаться.

В любом случае одиночество — это серьезнейшая проблема при слабоумии, говорит доктор Браун.

Если люди, страдающие слабоумием, не получают должной поддержки, деменция может привести к полной изоляции.
Доктор Браун

«Очень важно, чтобы люди с деменцией могли поддерживать значимые социальные связи и сохранять привычный образ жизни», — считает эксперт.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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