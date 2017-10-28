Александр Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному теплые вещи
Супруга хоккеиста выложила фрагмент переписки с мужем, где он написал, что купил бездомному шапку, свитер и теплую куртку.
Супруга хоккеиста выложила фрагмент переписки с мужем, где он написал, что купил бездомному шапку, свитер и теплую куртку.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин купил в канадском Эдмонтоне для бездомного теплые вещи. Об этом в Instagram сообщила жена хоккеиста Анастасия Шубская.
Супруга Овечкина выложила фрагмент переписки с мужем, где он написал, что купил бездомному шапку, свитер и теплую куртку. Хоккеист рассказал, что ему стало жалко бездомного, так как на улице было холодно, а он был без теплой одежды. «Что ценю в муже», — прокомментировала Шубская опубликованную переписку.
В ночь на воскресенье «Вашингтон» на выезде проведет матч регулярного чемпионата против «Эдмонтона». В десяти матчах текущего сезона Овечкин забросил 10 шайб и отдал две голевые передачи.