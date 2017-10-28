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16:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани официально дан старт историко-культурному проекту «Великий шелковый путь»

Министр культуры России предложил возглавить работы по реализации федерального проекта Минтимеру Шаймиеву.

Источник: ИА Татар-информ

Сегодня в Казани был официально дан старт реализации российского этапа историко-культурного проекта «Великий шелковый путь». Это подтвердил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Во время пресс-подхода в перерыве всероссийского совещания «Россия в мировом культурном и природном наследии» (проходит в казанском ГТРК «Корстон»), отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли говорить о том, что официально дан старт реализации этого проекта, министр коротко ответил: «Можно». Донести до представителей масс-медиа нюансы Владимир Мединский доверил Государственному Советнику Татарстана, специальному посланнику ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога Минтимеру Шаймиеву.

«Это исторический путь, затрагивающий полтора десятка нынешних государств. Потому какое-то отдельно взятое государство если и осилит, то только часть. Это огромный вклад в восстановление исторических объектов. Коль задействовано столько народов и конфессий, то, на мой взгляд, найден очень правильный подход: “Шелковый путь” прорабатывается по коридорной системе — участками. Первый пример уже есть, в 2014 году был номинирован (в предварительный список на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — прим. Т-и) первый коридор Китай — Казахстан — Киргизия. Россия — это огромное, великое государство, и мы не можем остаться в стороне», — пояснил Минтимер Шаймиев.

Работа предстоит непростая. Предстоит продумать все этапы, привлечь большое количество специалистов — институты, Академию наук. Только по территории России предстоит подготовить несколько таких коридоров. Работать предстоит вместе с соседними государствами. «Это крупнейший проект. Начинать нужно с первого коридора, который проходил по территории со смежными государствами. Для этого нужны огромные знания. Но у нас в Татарстане подвижки уже есть. Работа начата. Китайский представитель ИКОМОС приезжал и разговор уже состоялся», — сообщил Государственный Советник РТ. О сроках, суммах и датах пока говорить рано. Сделаны только первые шаги на этом долгом, трудном, но очень нужном пути, отметил Государственный Советник РТ.

Чуть раньше, во время своего выступления на форуме, Минтимер Шаймиев отметил, что «Великий шелковый путь» проходил и по тем территориям России, где уже есть признанные объекты культурного наследия: «И вот эти существующие объекты культурного и природного наследия, они будут украшать “Волжский путь”. Мы этой работой уже начали заниматься. Проявляется Татаро-ногайский коридор».

Госсоветник Татарстана, обратившись к министру культуры России, заявил о необходимости создавать рабочую группу на федеральном уровне и ее центр разместить в Казани. На это Владимир Мединский ответил: «Это очень правильное предложение. Мы его обсуждали. Есть поговорка: не согласен — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. Мы ваше предложение полностью поддерживаем и предлагаем вам эту группу возглавить». Сам Минтимер Шаймиев предложение пока не принял, но обещал подумать над тем, кого можно привлечь к этому проекту.

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В Казани официально дан старт историко-культурному проекту «Великий шелковый путь»
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