В Казани официально дан старт историко-культурному проекту «Великий шелковый путь»
Министр культуры России предложил возглавить работы по реализации федерального проекта Минтимеру Шаймиеву.
Министр культуры России предложил возглавить работы по реализации федерального проекта Минтимеру Шаймиеву.
Сегодня в Казани был официально дан старт реализации российского этапа
Во время
«Это исторический путь, затрагивающий полтора десятка нынешних государств. Потому
Работа предстоит непростая. Предстоит продумать все этапы, привлечь большое количество специалистов — институты, Академию наук. Только по территории России предстоит подготовить несколько таких коридоров. Работать предстоит вместе с соседними государствами. «Это крупнейший проект. Начинать нужно с первого коридора, который проходил по территории со смежными государствами. Для этого нужны огромные знания. Но у нас в Татарстане подвижки уже есть. Работа начата. Китайский представитель ИКОМОС приезжал и разговор уже состоялся», — сообщил Государственный Советник РТ. О сроках, суммах и датах пока говорить рано. Сделаны только первые шаги на этом долгом, трудном, но очень нужном пути, отметил Государственный Советник РТ.
Чуть раньше, во время своего выступления на форуме, Минтимер Шаймиев отметил, что «Великий шелковый путь» проходил и по тем территориям России, где уже есть признанные объекты культурного наследия: «И вот эти существующие объекты культурного и природного наследия, они будут украшать “Волжский путь”. Мы этой работой уже начали заниматься. Проявляется
Госсоветник Татарстана, обратившись к министру культуры России, заявил о необходимости создавать рабочую группу на федеральном уровне и ее центр разместить в Казани. На это Владимир Мединский ответил: «Это очень правильное предложение. Мы его обсуждали. Есть поговорка: не согласен — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. Мы ваше предложение полностью поддерживаем и предлагаем вам эту группу возглавить». Сам Минтимер Шаймиев предложение пока не принял, но обещал подумать над тем, кого можно привлечь к этому проекту.