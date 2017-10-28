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17:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жители Академгородка в Новосибирске вышли на марш протеста

В субботу жители Академгородка провели акцию протеста против планов властей города проложить дорогу между двумя улицами, сообщает портал «НГС».

«Мы требуем не допустить соединения бульвара Молодежи с улицей Арбузова. Соединение улиц приведет к транспортному коллапсу на бульваре, катастрофически ухудшит условия жизни жителей бульвара», — заявил на акции ее организатор Олег Лякин. В мероприятии приняли участие около 70 человек.

Собравшись во дворе одного из домов вдоль бульвара Молодежи, участники выстроились в колонну и прошли по бульвару, двигаясь по пешеходной дорожке. Марш закончился митингом в одном из дворов.

В настоящее время улица Арбузова и бульвар расположены друг напротив друга и заканчиваются тупиками. По словам Лякина, собравшиеся боятся не только соединения улиц, но и возможного транспортного коллапса. После окончания строительства Восточного обхода новая магистраль может принять на себя значительную долю транзитного потока автомобилей.

Также участники акции выразили недовольство строительством в микрорайоне новых многоэтажек. Они считают существующую застройку более «человечной».

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