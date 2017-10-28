Робозад помог американцам испытывать автокресла

Американский автомобильный концерн Ford разработал специального робота для проведения ресурсных испытаний автомобильных кресел. Как пишет MIT Technology Review, разработка, позволяющая оценить долгосрочный износ кресел, получила название Robutt (от слов robot — робот и butt — зад).

Производители не только автомобильных кресел, но и мебели используют специальные станки для ресурсных испытаний своей продукции. Такие станки, например, применяет ИКЕА. В большинстве они представляют механизм со счетчиком, с усилием прикладывающий к креслу металлическую или деревянную пластину. Так имитируются приседания и вставания.

Станки ведут счет циклов приседания в кресло. Испытания проводятся на нескольких креслах. Когда они ломаются, специалисты смотрят на каком цикле произошли поломки и определяют минимальный ресурс кресел. Кроме того, по количеству циклов можно определить срок службы обшивки, набивки и внутреннего каркаса.

Робозад, разработанный компанией Ford, создан на базе промышленного робота Kuka. Этого робота оснастили конструкцией, имитирующей человеческие ягодицы, заднюю сторону бедер и спину. Во время испытаний робот не просто прикладывает с нажатием эту конструкцию к креслу, а как бы елозит ей по нему и изменяет ее положение.

Это позволяет не просто подсчитать количество циклов «сел-встал» для оценки ресурса кресла, но сымитировать его реальное использование. Во время ресурсных испытаний робозад производит 25 тысяч прикладываний конструкции-имитатора к креслу. Этот процесс занимает три недели и позволяет имитировать использование кресла на протяжении десяти лет.

С июля прошлого года концерн Ford проводит испытания прототипов роботов-ассистентов, которые, если выйдут в серию, будут помогать людям собирать автомобили на конвейере. Новый робот разрабатывается совместно с немецкой компанией KUKA Roboter GmbH.

В испытаниях принимают участие два робота, высота которых составляет 0,9 метра. Роботов-ассистентов задействовали на производственной линии Ford в Кельне, где они помогают мастерам устанавливать амортизаторы на автомобили Fiesta. Аппараты помогают размещать детали в нужном месте, позиционировать их и удерживать, пока человек не закрепит амортизаторы.

Роботы-ассистенты привязаны к своим сборочным площадками и оснащены набором сенсоров, позволяющих распознавать людей и держаться поблизости от них, чтобы оказать помощь. Робот представляет собой манипулятор, который может быть оснащен различными приспособлениями: от кисти с пальцами до специального держателя амортизационных стоек с системой затяжки болтов.