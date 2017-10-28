Робозад помог американцам испытывать автокресла
Робот Robutt позволяет имитировать использование кресла на протяжении десяти лет.
Робот Robutt позволяет имитировать использование кресла на протяжении десяти лет.
Американский автомобильный концерн Ford разработал специального робота для проведения ресурсных испытаний автомобильных кресел. Как пишет MIT Technology Review, разработка, позволяющая оценить долгосрочный износ кресел, получила название Robutt (от слов robot — робот и butt — зад).
Производители не только автомобильных кресел, но и мебели используют специальные станки для ресурсных испытаний своей продукции. Такие станки, например, применяет ИКЕА. В большинстве они представляют механизм со счетчиком, с усилием прикладывающий к креслу металлическую или деревянную пластину. Так имитируются приседания и вставания.
Станки ведут счет циклов приседания в кресло. Испытания проводятся на нескольких креслах. Когда они ломаются, специалисты смотрят на каком цикле произошли поломки и определяют минимальный ресурс кресел. Кроме того, по количеству циклов можно определить срок службы обшивки, набивки и внутреннего каркаса.
Робозад, разработанный компанией Ford, создан на базе промышленного робота Kuka. Этого робота оснастили конструкцией, имитирующей человеческие ягодицы, заднюю сторону бедер и спину. Во время испытаний робот не просто прикладывает с нажатием эту конструкцию к креслу, а как бы елозит ей по нему и изменяет ее положение.
Это позволяет не просто подсчитать количество циклов «сел-встал» для оценки ресурса кресла, но сымитировать его реальное использование. Во время ресурсных испытаний робозад производит 25 тысяч прикладываний
С июля прошлого года концерн Ford проводит испытания прототипов
В испытаниях принимают участие два робота, высота которых составляет 0,9 метра.
Василий Сычёв.