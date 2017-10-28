В Красноярском крае к столетию революции установили памятник Ленину
В канун празднования 100-летия Октябрьской революции 1917 года в г. Заозёрном открыли памятник В. И. Ленину в новом сквере. Об этом сообщает
В канун празднования 100-летия Октябрьской революции 1917 года в г. Заозёрном открыли памятник В. И. Ленину в новом сквере. Об этом сообщает
Празднества были организованы в советском стиле — ходили революционные солдаты в папахах и будёновках, матросы. Был организован парад
Кроме того, в с. Рыбное был открыт сквер имени 100-летия Великого Октября с восстановленным памятником — скульптурной группой «Рабочий и крестьянин» в память партизан, расстрелянных колчаковцами. Это были руководители и активисты сельского Совета, жители села, примкнувшие к партизанам.