В Красноярском крае к столетию революции установили памятник Ленину

Празднества были организованы в советском стиле — ходили революционные солдаты в папахах и будёновках, матросы. Был организован парад ретро-автомобилей, был даже броневик образца 1917 года. На открытие прибыл первый секретарь крайкома Пётр Медведев, он вручил юбилейную медаль в честь 100-летия Великого Октября Геннадию Анисимову, который в советское время возглавлял райком КПСС.