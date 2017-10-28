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17:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае к столетию революции установили памятник Ленину

В канун празднования 100-летия Октябрьской революции 1917 года в г. Заозёрном открыли памятник В. И. Ленину в новом сквере. Об этом сообщает пресс-служба крайкома партии КПРФ.

Празднества были организованы в советском стиле — ходили революционные солдаты в папахах и будёновках, матросы. Был организован парад ретро-автомобилей, был даже броневик образца 1917 года. На открытие прибыл первый секретарь крайкома Пётр Медведев, он вручил юбилейную медаль в честь 100-летия Великого Октября Геннадию Анисимову, который в советское время возглавлял райком КПСС.

Кроме того, в с. Рыбное был открыт сквер имени 100-летия Великого Октября с восстановленным памятником — скульптурной группой «Рабочий и крестьянин» в память партизан, расстрелянных колчаковцами. Это были руководители и активисты сельского Совета, жители села, примкнувшие к партизанам.

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