Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени, сообщили СМИ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Еврокомиссия изучает целесообразность отмены перехода на летнее время, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Еврокомиссия изучает целесообразность отмены перехода на летнее время, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
«Еврокомиссия уже проверяет, насколько востребована отмена летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации», — пишет газета со ссылкой на представительницу ЕК.
Отмечается, что официальная информация по обсуждаемому вопросу появится, как только станут известны результаты оценки ЕК.