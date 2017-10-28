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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Еврокомиссия изучает целесообразность отмены перехода на летнее время, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Источник: AP 2017

«Еврокомиссия уже проверяет, насколько востребована отмена летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации», — пишет газета со ссылкой на представительницу ЕК.

Отмечается, что официальная информация по обсуждаемому вопросу появится, как только станут известны результаты оценки ЕК.

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