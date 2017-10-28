Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Ляшко назвал организатора покушения на Мосийчука
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Таиланд прощается с королем
18:36 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородских аграриев наградили «ГАЗелями»

В Кремле чествовали лучших аграриев Нижегородской области. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона работникам сельхозпредприятий вручили правительственные награды — дипломы и ключи от автомобилей.

Источник: Вести - Нижний Новгород

В этом году Нижегородская область стала второй в Приволжской федеральном округе по производству пищевых продуктов. Так, зерновых культур удалось собрать больше чем годом ранее — почти полторы тысячи тонн.

Самый большой урожай в Пильнинском, Сеченовском, Сергачском и Краснооктябрьском районах. Хорошие результаты показал и ранее отстающий Лукояновский район. Рекорды побил и урожай сахарной свеклы — более 300 тысяч тонн, что на треть больше чем в 2016 году.

Как отметили в правительстве, высокие результаты — следствие постоянной модернизации производства, технического оснащения и труда высококвалифицированных специалистов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Власти Каталонии отказались признавать свое отстранение Мадридом
Рада Украины обсудила с Волкером введение миротворцев в Донбасс
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
В Ираке нашли массовое захоронение убитых боевиками военных
Forbes назвал богатейшего человека в мире
Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота
Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени, сообщили СМИ
Спорт
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма» Единственный мяч на 81-й минуте забил Антони Марсьяль
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь