Нижегородских аграриев наградили «ГАЗелями»

В этом году Нижегородская область стала второй в Приволжской федеральном округе по производству пищевых продуктов. Так, зерновых культур удалось собрать больше чем годом ранее — почти полторы тысячи тонн.



Самый большой урожай в Пильнинском, Сеченовском, Сергачском и Краснооктябрьском районах. Хорошие результаты показал и ранее отстающий Лукояновский район. Рекорды побил и урожай сахарной свеклы — более 300 тысяч тонн, что на треть больше чем в 2016 году.



Как отметили в правительстве, высокие результаты — следствие постоянной модернизации производства, технического оснащения и труда высококвалифицированных специалистов.