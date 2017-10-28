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17:44 (мск), источник: РИА Новости

Forbes назвал богатейших людей планеты

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос вновь поднялся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира, составленного журналом Forbes.

Источник: AP 2017
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Состояние Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценивается в 73,8 миллиарда долларов.

В мартовском рейтинге Forbes первое место занял Билл Гейтс, второе — Уоррен Баффет, а замыкал тройку богатейших людей мира Джефф Безос.

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