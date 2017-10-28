Forbes назвал богатейших людей планеты
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Основатель и глава
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Основатель и глава
Состояние Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов. Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов).
На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценивается в 73,8 миллиарда долларов.
В мартовском рейтинге Forbes первое место занял Билл Гейтс, второе — Уоррен Баффет, а замыкал тройку богатейших людей мира Джефф Безос.