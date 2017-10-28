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17:53 (мск), источник: Sputnik.by

Погода резко ухудшится 29 октября: ожидаются дожди и сильный ветер

Такая погода сохранится и в понедельник 30 октября — будет по-прежнему прохладно и с осадками, к вечеру возможен мокрый снег.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Резкое ухудшение погоды ожидается в Беларуси в воскресенье 29 октября — в большинстве районов республики пройдут сильные дожди, а ветер усилится до порывистого, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ненастную погоду в страну принесет циклон, смещающийся на территорию Беларуси с Балтийского моря.

По информации синоптиков, днем в воскресенье по всей стране пройдут дожди, по западу республики — сильные. При этом ожидается шквалистый ветер — его порывы будут достигать скорости до 22 м/с. Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +7°C.

В Гидромете также уточнили, что такая погода сохранится и в понедельник 30 октября — будет по-прежнему прохладно и с осадками, к вечеру возможен мокрый снег.

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