В Криулянском районе прошел Фестиваль фазана

Продемонстрировали они не только силу и меткость, но и кулинарные способности. В программу мероприятия вошла и ставшая традиционной охота на фазанов.



«От охоты нужно получать удовольствие. Если душа к этому не лежит, лучше сидеть дома и не терять времени».



«Я только ранил фазана, пуля задела крыло. Всего подстрелили двух птиц. Одну я, другую мой товарищ».



Организовали соревнование и для рыболовов.



«Приходится терпеливо ждать. Только так можно поймать рыбу. Даже если ничего не поймаем, зато поучаствуем».



После охоты и рыбалки приступили к готовке.



«Нарезаем морковь, лук, чеснок. Засыпаем в казан. Это диетическое блюдо, в нём много витаминов».



«Готовим жаркое из свинины. Наливаем масло, бросаем мясо, лук и подкладываем дрова».



Не обошлось без музыки и танцев.



Главная цель мероприятия, говорят организаторы, предоставить возможность охотникам и рыболовам показать свои кулинарные навыки.



«Мы постоянно устраиваем подобные мероприятия и соревнования. Спортивная рыбалка лишь одна из составляющих праздника, помимо песен, анекдотов и охотничьего юмора», — сказал глава территориального подразделения Общества охотников и рыболовов Криулень Анатолие Филипеску.



Победители получили премии от организаторов. Фестиваль фазана устроили в 28-й раз.