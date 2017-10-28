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18:18 (мск), источник: Publika.md

В Криулянском районе прошел Фестиваль фазана

Почти сто рыболовов и охотников собрались на Фестиваль фазана в Криулянском районе.

Источник: Publika.md

Продемонстрировали они не только силу и меткость, но и кулинарные способности. В программу мероприятия вошла и ставшая традиционной охота на фазанов.

«От охоты нужно получать удовольствие. Если душа к этому не лежит, лучше сидеть дома и не терять времени».

«Я только ранил фазана, пуля задела крыло. Всего подстрелили двух птиц. Одну я, другую мой товарищ».

Организовали соревнование и для рыболовов.

«Приходится терпеливо ждать. Только так можно поймать рыбу. Даже если ничего не поймаем, зато поучаствуем».

После охоты и рыбалки приступили к готовке.

«Нарезаем морковь, лук, чеснок. Засыпаем в казан. Это диетическое блюдо, в нём много витаминов».

«Готовим жаркое из свинины. Наливаем масло, бросаем мясо, лук и подкладываем дрова».

Не обошлось без музыки и танцев.

Главная цель мероприятия, говорят организаторы, предоставить возможность охотникам и рыболовам показать свои кулинарные навыки.

«Мы постоянно устраиваем подобные мероприятия и соревнования. Спортивная рыбалка лишь одна из составляющих праздника, помимо песен, анекдотов и охотничьего юмора», — сказал глава территориального подразделения Общества охотников и рыболовов Криулень Анатолие Филипеску.

Победители получили премии от организаторов. Фестиваль фазана устроили в 28-й раз.

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