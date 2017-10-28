В Криулянском районе прошел Фестиваль фазана
Почти сто рыболовов и охотников собрались на Фестиваль фазана в Криулянском районе.
Почти сто рыболовов и охотников собрались на Фестиваль фазана в Криулянском районе.
Продемонстрировали они не только силу и меткость, но и кулинарные способности. В программу мероприятия вошла и ставшая традиционной охота на фазанов.
«От охоты нужно получать удовольствие. Если душа к этому не лежит, лучше сидеть дома и не терять времени».
«Я только ранил фазана, пуля задела крыло. Всего подстрелили двух птиц. Одну я, другую мой товарищ».
Организовали соревнование и для рыболовов.
«Приходится терпеливо ждать. Только так можно поймать рыбу. Даже если ничего не поймаем, зато поучаствуем».
После охоты и рыбалки приступили к готовке.
«Нарезаем морковь, лук, чеснок. Засыпаем в казан. Это диетическое блюдо, в нём много витаминов».
«Готовим жаркое из свинины. Наливаем масло, бросаем мясо, лук и подкладываем дрова».
Не обошлось без музыки и танцев.
Главная цель мероприятия, говорят организаторы, предоставить возможность охотникам и рыболовам показать свои кулинарные навыки.
«Мы постоянно устраиваем подобные мероприятия и соревнования. Спортивная рыбалка лишь одна из составляющих праздника, помимо песен, анекдотов и охотничьего юмора», — сказал глава территориального подразделения Общества охотников и рыболовов Криулень Анатолие Филипеску.
Победители получили премии от организаторов. Фестиваль фазана устроили в 28-й раз.