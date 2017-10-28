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18:17 (мск), источник: Kommersant.uz

В Ташкенте открылся парк «Ашхабад»

В ходе визита в Туркменистан 19—20 мая Шавкат Мирзиёев отметил, что в Ташкенте открыты улица имени Махтумкули и памятник с его барельефным изображением, реализуется работа по созданию парка «Ашхабад».

Источник: Kommersant.uz

Президент посетил данный парк, построенный в Яшнабадском районе столицы. У входа в парк общей площадью 10 гектаров построен большой фонтан. Декоративные деревья, современные скамейки и другие удобства поднимают настроение людей и приумножают красоту парка.

Шавкат Мирзиёев в ходе визита в регионы нашей страны отмечал, что важное значение имеет расширение зеленых зон в городах и селах, дал поручения по увеличению видов полезных для здоровья человека и окружающей среды деревьев и кустарников.

Президент, посетив парк, дал поручения по дальнейшему его благоустройству.

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 В Ташкенте открылся парк «Ашхабад»
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