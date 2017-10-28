В Ташкенте открылся парк «Ашхабад»

Президент посетил данный парк, построенный в Яшнабадском районе столицы. У входа в парк общей площадью 10 гектаров построен большой фонтан. Декоративные деревья, современные скамейки и другие удобства поднимают настроение людей и приумножают красоту парка.

Шавкат Мирзиёев в ходе визита в регионы нашей страны отмечал, что важное значение имеет расширение зеленых зон в городах и селах, дал поручения по увеличению видов полезных для здоровья человека и окружающей среды деревьев и кустарников.