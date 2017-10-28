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18:16 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 29 октября

На юге страны всё ещё стоит тёплая погода, а на севере, западе и в центральной части Казахстана возможны метели.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на пятницу, 29 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, метель, гололедица.

В Астане ожидается переменная облачность, ночью дождь, переходящий в снег. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днём 3−5 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 3−5 тепла, днём до 18 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 29 октября переменная облачность, местами ожидается метель, гололедица, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 тепла.

На территории Актюбинской области пасмурно, днём возможен снег, туман, гололедица. Ночью температура составит 2−7 градусов мороза, днём 0−5 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4−9 тепла, днём 16−21 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, дождь, местами туман. Ночью 5−10 тепла, днём ожидается 8−13 градусов.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла, днём до 7 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, туман. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днём воздух прогреется до 21 градуса.

В Западно-Казахстанской области 29 октября переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами ожидается туман, гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 тепла, днём 7−12 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью снег, местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с, гололедица. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём до 4 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, ожидается метель, гололедица, ветер 15−20 м/с. Температура ночью 2−7 градусов мороза, днём 0−5 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, днём дождь, местами усилится ветер 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём столбик термометра поднимется до 18 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, днём дождь. Температура воздуха ночью составит 7−12 тепла, днём 15−20 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами туман. Температура воздуха составит ночью 1−6 градусов мороза, днём до 5 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами ожидается метель, гололедица, ветер 15−20 м/с, местами порывы до 23 м/с. Ночью температура воздуха составит 2−7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Ночью температура воздуха составит 5−10 тепла, днём от 20 до 25 градусов тепла.

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