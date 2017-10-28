Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 29 октября
На юге страны всё ещё стоит тёплая погода, а на севере, западе и в центральной части Казахстана возможны метели.
На юге страны всё ещё стоит тёплая погода, а на севере, западе и в центральной части Казахстана возможны метели.
Прогноз погоды на пятницу, 29 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
С прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, метель, гололедица.
В Астане ожидается переменная облачность, ночью дождь, переходящий в снег. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днём 3−5 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 3−5 тепла, днём до 18 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 29 октября переменная облачность, местами ожидается метель, гололедица, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 тепла.
На территории Актюбинской области пасмурно, днём возможен снег, туман, гололедица. Ночью температура составит 2−7 градусов мороза, днём 0−5 градусов тепла.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4−9 тепла, днём 16−21 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, дождь, местами туман. Ночью 5−10 тепла, днём ожидается 8−13 градусов.
В
В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, туман. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днём воздух прогреется до 21 градуса.
В
На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью снег, местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с, гололедица. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём до 4 тепла.
В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, ожидается метель, гололедица, ветер 15−20 м/с. Температура ночью 2−7 градусов мороза, днём 0−5 тепла.
В Кызылординской области переменная облачность, днём дождь, местами усилится ветер 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём столбик термометра поднимется до 18 тепла.
На территории Мангистауской области переменная облачность, днём дождь. Температура воздуха ночью составит 7−12 тепла, днём 15−20 градусов.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами туман. Температура воздуха составит ночью 1−6 градусов мороза, днём до 5 градусов тепла.
В
В