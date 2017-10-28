Минобороны жестко поговорило с командирами о «дедовщине»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил и заседание коллегии Министерства обороны прошли 27 октября и были посвящены рассмотрению вопросов поддержания дисциплины и правопорядка в армии.

В октябре Минобороны и Комитет солдатских матерей начали проверять воинские части на предмет выявления фактов неуставных отношений. Дополнительные проверки были начаты в связи с гибелью в «учебке» в Печах рядового Александра Коржича.

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«Состоялся принципиальный жесткий разговор, глубоко проанализировано состояние дисциплины в воинских частях, раскрыты причины имеющихся в ряде из них преступлений и происшествий», — сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны.

Там добавили, что особое внимание было уделено профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими «как наиболее позорных явлений, подрывающих боеготовность воинских частей и подразделений, авторитет армии в обществе».

Должностным лицам органов военного управления поставлены «конкретные задачи по поддержанию дисциплины и правопорядка, боевой и мобилизационной готовности, сохранению жизни и здоровья подчиненного личного состава».

Как ранее сообщали в военном ведомстве, во время проверок изучаются отношения в коллективах военнослужащих, полнота и качество выполнения должностными лицами требований документов по предупреждению правонарушений в войсках.

Основное внимание уделяется тем частям, где ранее возбуждались уголовные дела по фактам «дедовщины».

В Минобороны также в очередной раз заявили, что будут принимать самые жесткие меры к должностным лицам, которые скрывают факты правонарушений в войсках.

Кроме того, в министерстве отметили, что руководство ведомства будет поддерживать командиров и начальников, «вскрывающих негативные явления и их причины и принимающих своевременные необходимые меры по поддержанию законности и правопорядка до наступления негативных последствий».