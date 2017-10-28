Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Назван лучший способ мыть фрукты
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
18:24 (мск), источник: РИА Новости

«Я люблю тебя уже 80 лет»: в США пожилая пара отметила годовщину свадьбы

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американец Гейб Джейкобс опубликовал видео со своей бабушкой Марцией и дедушкой Артуром. Их брак длится уже 80 лет.

Ролик был снят накануне очередной годовщины свадьбы. По словам внука, Артур опечален тем, что его жена с трудом общается и произносит только «привет». При этом долгожительница понимает слова мужа и отвечает на них, целуя его руки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я люблю тебя уже 80 лет, дорогая. Это очень долгий срок», — обращается к возлюбленной Артур.

Артуру 105 лет, Марции — 100.

«Я горд, что эти суперлюди — мои родственники», — написал их внук в комментарии к видео.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сколько россиян проголосовали бы за Путина
Почему на самом деле Казахстан переходит на латиницу
Власти Каталонии отказались признавать свое отстранение Мадридом
Рада Украины обсудила с Волкером введение миротворцев в Донбасс
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
В Ираке нашли массовое захоронение убитых боевиками военных
Forbes назвал богатейшего человека в мире
Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота
Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени, сообщили СМИ
Спорт
МЮ прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Тоттенхэма» Единственный мяч на 81-й минуте забил Антони Марсьяль
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь