«Я люблю тебя уже 80 лет»: в США пожилая пара отметила годовщину свадьбы
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американец Гейб Джейкобс опубликовал видео со своей бабушкой Марцией и дедушкой Артуром. Их брак длится уже 80 лет.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американец Гейб Джейкобс опубликовал видео со своей бабушкой Марцией и дедушкой Артуром. Их брак длится уже 80 лет.
Ролик был снят накануне очередной годовщины свадьбы. По словам внука, Артур опечален тем, что его жена с трудом общается и произносит только «привет». При этом долгожительница понимает слова мужа и отвечает на них, целуя его руки.
«Я люблю тебя уже 80 лет, дорогая. Это очень долгий срок», — обращается к возлюбленной Артур.
«Я горд, что эти суперлюди — мои родственники», — написал их внук в комментарии к видео.