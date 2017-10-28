Роза Рымбаева отмечает 60-летний юбилей

Советская и казахстанская эстрадная певица родилась 28 октября 1957 года на 9-м разъезде станции Жангизтобе в Семипалатинской области. В 1975 году впервые участвовала в конкурсе песни, посвященном 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там ее заметил главный дирижер республиканского молодежно-эстрадного ансамбля «Гульдер» Таскын Окапов и пригласил солисткой в ансамбль. В 1984 году она окончила факультет музыкально-драматической комедии Театрально-художественного института в Алма-Ате. В 1976—1979 годах- солистка ансамбля «Гульдер», с 1979 года — солистка эстрадного ансамбля «Арай».