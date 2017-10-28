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18:25 (мск), источник: Tengrinews

Роза Рымбаева отмечает 60-летний юбилей

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отмечает 60-летний юбилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Советская и казахстанская эстрадная певица родилась 28 октября 1957 года на 9-м разъезде станции Жангизтобе в Семипалатинской области. В 1975 году впервые участвовала в конкурсе песни, посвященном 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там ее заметил главный дирижер республиканского молодежно-эстрадного ансамбля «Гульдер» Таскын Окапов и пригласил солисткой в ансамбль. В 1984 году она окончила факультет музыкально-драматической комедии Театрально-художественного института в Алма-Ате. В 1976—1979 годах- солистка ансамбля «Гульдер», с 1979 года — солистка эстрадного ансамбля «Арай».

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1977−1979 годы, когда она выходила в финалы фестиваля «Песня года» и входила в десятку лучших певиц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка» (в 1978 году — 3-е место, сразу после Аллы Пугачевой и Софии Ротару).

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