Роза Рымбаева отмечает 60-летний юбилей
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отмечает 60-летний юбилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отмечает 60-летний юбилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Советская и казахстанская эстрадная певица родилась 28 октября 1957 года на 9-м разъезде станции Жангизтобе в Семипалатинской области. В 1975 году впервые участвовала в конкурсе песни, посвященном 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там ее заметил главный дирижер республиканского
Наибольшая популярность певицы пришлась на 1977−1979 годы, когда она выходила в финалы фестиваля «Песня года» и входила в десятку лучших певиц СССР в