Плацебо поможет мыслить креативно

С подробностями исследования можно ознакомиться в PLoS One.

В эксперименте ученых участвовали 90 студентов. Добровольцы нюхали препарат, который пах корицей. Половине студентов сообщили, что препарат стимулирует творческие способности. Затем участникам обеих групп предстояло пройти задания, предназначенные для проверки их творческих способностей. Студентам нужно было найти различные способы перестановки квадратов на экране, чтобы фигуры приняли новые формы, или придумать как можно больше нестандартных способов применения повседневных предметов, таких как обувь или булавки.

Участники, которые считали, что нюхали препарат, повышающий творческие способности, оригинальнее справились с заданиями. «Улучшения не настолько значительны, чтобы превратить вас в нового Пикассо, но они заметны», — сообщил автор исследования Лиор Ной.