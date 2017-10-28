Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Как защититься от мошенников при покупке жилья
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Ляшко назвал организатора покушения на Мосийчука
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12100 лет Октябрьской революции
22:38 (мск), источник: Индикатор

Плацебо поможет мыслить креативно

Ученые из Института Вейцмана выяснили, что принятие плацебо помогает лучше справляться с творческими задачами.

С подробностями исследования можно ознакомиться в PLoS One.

В эксперименте ученых участвовали 90 студентов. Добровольцы нюхали препарат, который пах корицей. Половине студентов сообщили, что препарат стимулирует творческие способности. Затем участникам обеих групп предстояло пройти задания, предназначенные для проверки их творческих способностей. Студентам нужно было найти различные способы перестановки квадратов на экране, чтобы фигуры приняли новые формы, или придумать как можно больше нестандартных способов применения повседневных предметов, таких как обувь или булавки.

Участники, которые считали, что нюхали препарат, повышающий творческие способности, оригинальнее справились с заданиями. «Улучшения не настолько значительны, чтобы превратить вас в нового Пикассо, но они заметны», — сообщил автор исследования Лиор Ной.

Прием плацебо придал студентам уверенности. «Многие люди боятся творческих заданий. Мы думаем, что плацебо позволяет людям забыть о своих страхах. Результаты исследования пригодятся преподавателям, чтобы помочь студентам мыслить творчески, рассуждать и фантазировать более свободно», — заключил Ной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Из серебра и графена создали гибкий сенсорный экран
Новый алгоритм взломает любую капчу
Власти Каталонии отказались признавать свое отстранение Мадридом
Рада Украины обсудила с Волкером введение миротворцев в Донбасс
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
В Ираке нашли массовое захоронение убитых боевиками военных
Forbes назвал богатейшего человека в мире
Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров «Спартак» упустил шанс приблизиться к лидерам вплотную, а «Ростов» все-таки показал характер. Но побед желто-синие не знают уже с 6-го тура
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь