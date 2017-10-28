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19:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Машков: Мост на улице Киевской в Калининграде сделали лет на пять

Путепровод планируют расширять во время реконструкции магистрали.

Источник: Калининград.Ru

После ремонта мост на улице Киевской прослужит около пяти лет. Об этом рассказал и.о. Главы комитета городского хозяйства Владимир Машков.

По его словам, это минимальный срок эксплуатации путепровода. В дальнейшем городские власти планируют расширять мост в рамках реконструкции всей улицы Киевской. Работы начнут после выделения финансирования.

«У нас есть проект по улице Киевской. Там миллионов на 240 работ. Мост этот планируем расширять, но там есть вопросы с железной дорогой. Там здания рядом. В общем будем смотреть», — сказал Машков.

Чиновник также отметил, что пока власти ограничились «аккуратным» ремонтом моста, а капитальная реконструкция будет позже. По словам чиновника, путепровод откроют 5 нобря, но он уже сейчас «выглядит хорошо».

Путепровод на улице Киевской начали ремонтировать в конце сентября. Специалисты ООО «Корнер» должны отремонтировать мостовую плиту, положить гидроизоляцию и заасфальтировать покрытие. Сохранять трамвайные рельсы на этом участке улицы Киевской не планируют. Стоимость контракта — 4,6 млн рублей.

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