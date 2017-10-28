Машков: Мост на улице Киевской в Калининграде сделали лет на пять
Путепровод планируют расширять во время реконструкции магистрали.
Путепровод планируют расширять во время реконструкции магистрали.
После ремонта мост на улице Киевской прослужит около пяти лет. Об этом рассказал и.о. Главы комитета городского хозяйства Владимир Машков.
По его словам, это минимальный срок эксплуатации путепровода. В дальнейшем городские власти планируют расширять мост в рамках реконструкции всей улицы Киевской. Работы начнут после выделения финансирования.
«У нас есть проект по улице Киевской. Там миллионов на 240 работ. Мост этот планируем расширять, но там есть вопросы с железной дорогой. Там здания рядом. В общем будем смотреть», — сказал Машков.
Чиновник также отметил, что пока власти ограничились «аккуратным» ремонтом моста, а капитальная реконструкция будет позже. По словам чиновника, путепровод откроют 5 нобря, но он уже сейчас «выглядит хорошо».
Путепровод на улице Киевской начали ремонтировать в конце сентября. Специалисты ООО «Корнер» должны отремонтировать мостовую плиту, положить гидроизоляцию и заасфальтировать покрытие. Сохранять трамвайные рельсы на этом участке улицы Киевской не планируют. Стоимость контракта — 4,6 млн рублей.