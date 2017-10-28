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19:29 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 29 октября

По прогнозам синоптиков, 29 октября в республике будет облачно, днем на большей части территории страны пройдет слабый дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Ветер Юго-Западный умеренный, порывистый.

В Бричанах и Сороках будет 10 градусов, в Бельцах — 11. На градус теплее будет в Оргееве — 12, а в Кишинёве и Тирасполе будет 13 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градуса, в Комрате и Кагуле — до 15.

30 октября ожидается прохладная погода с сильным порывистым ветром.

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