Прогноз погоды на 29 октября
По прогнозам синоптиков, 29 октября в республике будет облачно, днем на большей части территории страны пройдет слабый дождь.
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По прогнозам синоптиков, 29 октября в республике будет облачно, днем на большей части территории страны пройдет слабый дождь.
Ветер
В Бричанах и Сороках будет 10 градусов, в Бельцах — 11. На градус теплее будет в Оргееве — 12, а в Кишинёве и Тирасполе будет 13 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градуса, в Комрате и Кагуле — до 15.
30 октября ожидается прохладная погода с сильным порывистым ветром.