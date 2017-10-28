Прогноз погоды на 29 октября

В Бричанах и Сороках будет 10 градусов, в Бельцах — 11. На градус теплее будет в Оргееве — 12, а в Кишинёве и Тирасполе будет 13 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градуса, в Комрате и Кагуле — до 15.