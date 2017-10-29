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07:29 (мск), источник: Tengrinews

Названа необходимость апострофов в новом казахском алфавите

Названа необходимость применения апострофов в новом казахском алфавите, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

О преимуществах надстрочных запятых объяснил директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы, разработчик нового казахского алфавита на латинской графике Ерден Кажибек.

«Наша позиция была открытой. Мы должны были создать новый алфавит на основе имеющихся латинских символов. Поэтому стоял вопрос — как передать наши звуки, которых нет в латинском алфавите? Либо это надо было сделать с применением диграфов (сочетание двух гласных — Прим.ред.), либо с помощью апострофов (небуквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой — Прим.ред.), другого не дано. Диграфы ранее были представлены на рассмотрение общественности, но очень тяжело были восприняты. Здесь учитывалось общественное мнение. Также ранее Президент выразил пожелание, чтобы реформа ни у кого не вызывала неудобств. Поэтому выбранный алфавит не будет сразу введен завтра же. Еще предстоит изучение, будут вырабатываться новые правила, правописание. Важно изучить слог, слова, словосочетания и предложения, психологический аспект. В Интернете сейчас пишут про звуки, которые в некоторых словах стоят рядом. Это все будет рассматриваться. Здесь идет очень кропотливая работа. Это все будет обсуждаться с общественностью и научно-исследовательскими учреждениями, будут вестись опросы в Интернете. Все это требует детального изучения», — пояснил Ерден Кажибек, добавив, что во многих языках мира используются апострофы.

«На самом деле, нет языков, где применяются только апострофы, но во многих языках они используются. Это традиционный способ в латинице. Существуют не только диграфы, но и триграфы, есть способ, когда 4−5 знака образуют один звук. Нужно понимать, что апострофы применяются для сохранения оригинальных звуков казахского языка. В утвержденном варианте все наши звуки сохранены. Теперь наша главная задача — изучение, насколько новый алфавит будет удобен в применении. Теперь наступает период апробации. Работа не закончилась, она только началась», — сообщил директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажибек.

Ранее один из разработчиков нового казахского алфавита на латинской графике рассказал, как проходила работа по принятию новой письменности. Кажибек заверил, что новый казахский алфавит на латинице будет легче чем на кириллице. Кроме того, он объяснил, как при новом казахском алфавите будут использоваться термины и заимствованные слова, и ответил на шутки казахстанцев о «S’yg'ys Qazaqstan».

Президент Нурсултан Назарбаев постановил перевести алфавит казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Распоряжение об этом появилось на сайте «Акорда» 27 октября. В новом казахском алфавите на латинице 32 буквы.

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