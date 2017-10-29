Названа необходимость апострофов в новом казахском алфавите

«Наша позиция была открытой. Мы должны были создать новый алфавит на основе имеющихся латинских символов. Поэтому стоял вопрос — как передать наши звуки, которых нет в латинском алфавите? Либо это надо было сделать с применением диграфов (сочетание двух гласных — Прим.ред.), либо с помощью апострофов (небуквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой — Прим.ред.), другого не дано. Диграфы ранее были представлены на рассмотрение общественности, но очень тяжело были восприняты. Здесь учитывалось общественное мнение. Также ранее Президент выразил пожелание, чтобы реформа ни у кого не вызывала неудобств. Поэтому выбранный алфавит не будет сразу введен завтра же. Еще предстоит изучение, будут вырабатываться новые правила, правописание. Важно изучить слог, слова, словосочетания и предложения, психологический аспект. В Интернете сейчас пишут про звуки, которые в некоторых словах стоят рядом. Это все будет рассматриваться. Здесь идет очень кропотливая работа. Это все будет обсуждаться с общественностью и научно-исследовательскими учреждениями, будут вестись опросы в Интернете. Все это требует детального изучения», — пояснил Ерден Кажибек, добавив, что во многих языках мира используются апострофы.