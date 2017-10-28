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22:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жителей Кемеровской области предупредили о мокром снеге и гололеде

29 октября погода в регионе ухудшится.

29 октября в Кемеровской области ожидается мокрый снег, предупреждает Кемеровский Гидрометцентр.

Ветер усилится до 20 м/с, что вкупе с осадками приведет к ухудшению видимости на дорогах. Ночью температура опустится ниже нуля, что может вызвать гололедицу.

Спасатели ГУ МЧС по региону просят автомобилистов в непогоду быть особенно осторожными на дорогах: избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Также стоит побеспокоиться о замене летней резины на зимнюю.

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