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23:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новое колесо обозрения начало работу в Челябинске

Аттракцион появился в Тракторозаводском районе.

Источник: Аргументы и факты

Колесо обозрения начало работу на парковке у ТРК «Горки» в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Аттракцион высотой 50 метров запустили 28 октября. Посетителям доступны 32 закрытые кабинки. Билет для взрослых в будний день обойдётся в 150 рублей за один круг и 250 — за два (220 и 350 рублей в выходные). Дети в возрасте до 12 лет смогут прокатиться один круг за 100 рублей, два — за 150 (150 и 250 рублей в выходные). Пенсионерам при предъявлении удостоверения обещают скидку: один круг обойдётся в 100 рублей, два — в 150.

Добавим, что новое колесо стало вторым всесезонным в городе, но не самым высоким: аттракцион у КРК «Мегаполис» на 23 метра выше, но кабинок у него меньше — всего 18.

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