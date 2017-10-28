Новое колесо обозрения начало работу в Челябинске

Аттракцион высотой 50 метров запустили 28 октября. Посетителям доступны 32 закрытые кабинки. Билет для взрослых в будний день обойдётся в 150 рублей за один круг и 250 — за два (220 и 350 рублей в выходные). Дети в возрасте до 12 лет смогут прокатиться один круг за 100 рублей, два — за 150 (150 и 250 рублей в выходные). Пенсионерам при предъявлении удостоверения обещают скидку: один круг обойдётся в 100 рублей, два — в 150.