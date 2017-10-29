МЧС предупредило о трехдневных дождях с сильным ветром в Москве

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В столице с 29 по 31 октября ожидается дождь и сильный ветер, сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

«Учитывая прогноз погоды, 29 октября с продолжением до 31 октября 2017 года ожидается дождь с порывами ветра до 12−17 м/с, расчетное количество осадков составит до 30 мм», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в эти дни в столице также возможны гололедица, туман, гроза и ливень. Такие погодные условия могут привести к падению деревьев и рекламных конструкций, предупредили в МЧС.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил РБК, что в Москве и Подмосковье вплоть до 5 ноября ожидается «температура выше нормы».