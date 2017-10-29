МЧС предупредило о трехдневных дождях с сильным ветром в Москве
В Москве в ближайшие три дня ожидается дождь и ветер до 17 м/с, предупредили в МЧС. В эти дни в столице также возможны гололедица, туман и гроза.
В Москве в ближайшие три дня ожидается дождь и ветер до 17 м/с, предупредили в МЧС. В эти дни в столице также возможны гололедица, туман и гроза.
В столице с 29 по 31 октября ожидается дождь и сильный ветер, сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.
«Учитывая прогноз погоды, 29 октября с продолжением до 31 октября 2017 года ожидается дождь с порывами ветра до 12−17 м/с, расчетное количество осадков составит до 30 мм», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в эти дни в столице также возможны гололедица, туман, гроза и ливень. Такие погодные условия могут привести к падению деревьев и рекламных конструкций, предупредили в МЧС.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил РБК, что в Москве и Подмосковье вплоть до 5 ноября ожидается «температура выше нормы».
«Придет влажный атмосферный воздух, в предпраздничные дни (праздники будут с 4 по 6 ноября. — РБК) ожидается температура до плюс 7 градусов», — говорил он. По словам Варакина, в воскресенье, 29 октября, в Москве воздух прогреется до плюс 6 градусов. Он также отмечал, что снежного покрова в столице до 5 ноября не будет.