Российские педагоги обсудили в Красноярске будущее образования

«Президент РФ дал поручение разработать комплекс мер для систематического обновления содержания общего образования, — сказала начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Татьяна Гридасова. — Работа в этом направлении ведется в системе уже 15−20 лет: в 2001 году стартовал широкомасштабный эксперимент, были сделаны попытки изменения основ начального образования, внедрения в широкую педагогическую практику системно-деятельностного подхода. В старшей школе ввели профильное обучение».

Нынешняя встреча была посвящена обмену опытом в реализации образовательного стандарта. Своими наработками поделились ведущие эксперты преподавания в областях математики, русского и английского языков, истории, географии, технологии, искусства, естественных наук и физической культуры. Вела семинар первый проректор института повышения квалификации Лариса Игумнова.

«Один из опытов, который обсуждался на дистанционной части, был опыт развития иркутской сети школьных информационно-библиотечных центров — ИБЦ, — прокомментировала Лариса Игумнова. — На семинаре своими знаниями в этом направлении поделились гости из Ярославля. В прошлом году в Красноярске заработали 15 ИБЦ, в этом году откроются еще пять. В течение всего этого года мы будем проводить курсы повышения квалификации для работников школьных библиотек».

Главной частью семинара стало обсуждение новых концепций учебных предметов и предметных областей. Механизмом проведения таких изменений на федеральном уровне могут стать сетевые профессиональные сообщества педагогов.

«Мы заострили внимание на том, чтобы создать сообщества учителей по отдельным предметам: биологии, географии, истории и обществознанию и т. д, — отметила Лариса Игумнова. — Такое сообщество действует с прошлого года на платформе дистанционного обучения Красноярья. Наша главная задача — сделать так, чтобы это помогало и педагогам, и чтобы мы благодаря им могли решать поставленные государством задачи».

Своим примером создания учительского сообщества на семинаре поделились гости из Твери. В области действует ассоциация учителей и преподавателей химии, благодаря которой профессия учителя-химика стала очень уважаемой. Ассоциация не только поддерживает педагогов, но и помогает министерству образования Тверской области в различных вопросах. Примечательно, что работа основана исключительно на энтузиазме учителей.

«Учителя химии в Тверской области имеют очень много преференций благодаря своей активности, — рассказал руководитель Ассоциации учителей и преподавателей химии Тверской области Александр Соболев. — Формы нашей деятельности — проведение конференций, семинаров, круглых столов, разработка аналитических, методических и справочных документов, профессиональные консультации и многое другое. По итогам наших конкурсов учителя получают благодарственные письма от управления образования, и мы поставили это на поток. Управление образования Тверской области включает нашу деятельность в свои планы. Хочу отметить, что наша ассоциация создана учителями и для учителей. Мы не проводим то, что нам не интересно».

Еще один затронутый аспект во время обсуждения — метапредметные результаты учебной деятельности, то есть те знания, которые ученик может применить как для решения учебных, так и жизненных задач. Новый ФГОС требует наличия этих навыков у школьников.

«Мы создали комплекты заданий, с помощью которых учитель мог увидеть, как выходить на те или иные метапредметные результаты в учебном процессе, — пояснила Лариса Игумнова. — Например, если взять математику — это математический турнир. Аналогичные задания мы разработали для учителей физики, биологии, химии, географии. Ознакомиться с ними можно как раз через сайты сетевых сообществ учителей».

Подробнее на метапредметных результатах остановилась доцент кафедры методики преподавания истории и общественных дисциплин ФГОУ ДПО АПКиППРО Ольга Крылова.

«Возможны два понимания метапредметности. Первое — с точки зрения деятельности ученика. Формирование универсальных учебных действий и овладение и этими действиями и является метапредметным результатом. Вторая сфера трактовки содержательная, когда мы выходим на некие метапредметные понятия и более высокие, чем, просто интегрированные, связи между содержанием предмета. Под предметными результатами подразумевается непосредственно изучение содержания предмета. Метапредметные результаты больше лежат в сфере деятельности, когда мы говорим об универсальных учебных действиях ученика».

Завершила выступления спикеров методист по истории, обществоведению и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования, координатор образовательных программ Центра гражданского образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» Татьяна Пасман. Ее доклад был посвящен ЭОР — электронным образовательным ресурсам.

«Еще 20 лет назад немногие верили, что компьютер станет обыкновенным инструментом в руках учителя. Сегодня каждый из нас сделал сотни презентаций, таблиц и прочих электронных образовательных ресурсов. Но если мы уже имеем большой опыт в использовании ЭОР на практике, о чем говорить? Однако в их использовании больше вопросов, чем ответов: надежды, что компьютеры и программное обеспечение решит множество образовательных проблем, не оправдались. Качественного скачка не произошло. Наоборот, сегодня мы имеем огромное количество информационных ресурсов, которые приносят вред, так как есть огромное количество некачественных продуктов. Технологии включения ЭОР в образовательную деятельность нередко не соблюдаются, а значит тот результат, на который нас ориентирует ФГОС, не достигается. Я считаю, что имеет огромный смысл обсуждать роль электронных ресурсов в современном обучении».