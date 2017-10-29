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07:05 (мск), источник: Nur.kz

Флаг Казахстана используют вместо занавески в Кызылорде

Жильцы одного из новых многоквартирных домов в микрорайоне «Арай-2» Кызылорды повесили вместо занавески государственный флаг Казахстана, сообщает корреспондент Nur.kz.

Об этом журналисту сообщили их соседи, которых возмутило подобное использование символа государственности в бытовых целях.

На фотографиях, которые нам прислала кызылординка, ясно виден флаг.

«Жильцы недавно въехали в эту квартиру. Однажды мы шли вечером домой, и увидели в их окне флаг, висящий на месте занавески. Жесть какая-то», — рассказала жительница микрорайона, не пожелав назвать свое имя.

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