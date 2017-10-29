Флаг Казахстана используют вместо занавески в Кызылорде

Об этом журналисту сообщили их соседи, которых возмутило подобное использование символа государственности в бытовых целях.

«Жильцы недавно въехали в эту квартиру. Однажды мы шли вечером домой, и увидели в их окне флаг, висящий на месте занавески. Жесть какая-то», — рассказала жительница микрорайона, не пожелав назвать свое имя.