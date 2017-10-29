Астанчан шокировал коньяк за 2 млн тенге в ресторане Светлакова

В начале вечера Сергей Светлаков лично наградил статуэтками несколько «золотых» клиентов своего ресторана — главных тусовщиков и любителей расслабиться, которые оставили больше всего денег в его заведении за этот год.
Какую сумму потратили в ресторане бизнесмены, местные дизайнеры и звезды за год — не сообщается. Очевидно, немалую.
Стоит лишь взглянуть на винную карту, чтобы понять — такой дорогой алкоголь в ней не случайно. Есть спрос — есть предложение.
Как вам коньяк за 2 300 000 или 1 300 000 тенге за бутылку? Шокирует, не правда ли? Что поделать, элита требует элитного алкоголя.
Можно выпить, к примеру, шампанского Dom Perignon за 340 000 тенге или виски The Macallan по 390 000 тенге за бутылку.
Сам Сергей Светлаков не отрицает, что хорошо зарабатывает на «казахских понтах», ведь к нему в ресторан приходят действительно состоятельные гости.
«Наш ресторанный бизнес строится на желании людей дорого, богато и качественно провести время. Такой наш ресторан — мы даем людям то, что им нравится, и то, что они хотят. Возможно, когда-то мы откроем ресторан «Серебро» для среднего сегмента, а может, потом и «Медь» вообще. Пока мы выбрали самый такой пласт общества — в Астане это пользуется популярностью, — комментирует артист.