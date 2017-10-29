Астанчан шокировал коньяк за 2 млн тенге в ресторане Светлакова

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В начале вечера Сергей Светлаков лично наградил статуэтками несколько «золотых» клиентов своего ресторана — главных тусовщиков и любителей расслабиться, которые оставили больше всего денег в его заведении за этот год.

Какую сумму потратили в ресторане бизнесмены, местные дизайнеры и звезды за год — не сообщается. Очевидно, немалую.

Стоит лишь взглянуть на винную карту, чтобы понять — такой дорогой алкоголь в ней не случайно. Есть спрос — есть предложение.

Как вам коньяк за 2 300 000 или 1 300 000 тенге за бутылку? Шокирует, не правда ли? Что поделать, элита требует элитного алкоголя.

Можно выпить, к примеру, шампанского Dom Perignon за 340 000 тенге или виски The Macallan по 390 000 тенге за бутылку.

Сам Сергей Светлаков не отрицает, что хорошо зарабатывает на «казахских понтах», ведь к нему в ресторан приходят действительно состоятельные гости.