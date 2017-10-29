Автомобилисты прокатились по центру Красноярска на самокатах

Такую необычную акцию устроили сотрудники полка ДПС и общества по защите прав автовладельцев. Они останавливали водителей, но не для того чтобы выписать штраф за нарушение, а поздравляли с наступающим праздником, желали безопасных дорог, дарили небольшие подарки и предлагали поучаствовать в викторине на автомобильную тематику. Всего более 30 человек приняли участие в фигурном катании.