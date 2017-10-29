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11:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Автомобилисты прокатились по центру Красноярска на самокатах

Об этом их попросили полицейские.

В честь празднования Дня автомобилиста красноярским водителям предложили прокатиться по центру города на самокатах.

Такую необычную акцию устроили сотрудники полка ДПС и общества по защите прав автовладельцев. Они останавливали водителей, но не для того чтобы выписать штраф за нарушение, а поздравляли с наступающим праздником, желали безопасных дорог, дарили небольшие подарки и предлагали поучаствовать в викторине на автомобильную тематику. Всего более 30 человек приняли участие в фигурном катании.

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