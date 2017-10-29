Осадки ожидаются в воскресенье в Казахстане

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами — метель.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем Атырауской, Актюбинской областях усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22, порывы 27 м/с.