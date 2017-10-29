Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
07:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Осадки ожидаются в воскресенье в Казахстане

АСТАНА, 29 окт — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут осадки. Местами ожидаются усиление ветра, туман, метель, гололед, сообщает «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 756 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputniknews.kz

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами — метель.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем Атырауской, Актюбинской областях усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22, порывы 27 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Астана': проигрыш 'Кайрату' чемпионства не отменит
Прогноз курса тенге на 30 октября - 3 ноября
Вашингтон рассказал о военных вариантах решения конфликта с КНДР
Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок оружия Киеву
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку
Конгресс получил данные о компании, собравшей досье на Трампа
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров «Спартак» упустил шанс приблизиться к лидерам вплотную, а «Ростов» все-таки показал характер. Но побед желто-синие не знают уже с 6-го тура
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь