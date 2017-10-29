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11:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дополнительные электрички отменят в Приморье с 1 ноября

Корректировка в расписании связана с окончанием дачного сезона.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.

Дачный сезон завершился в Приморье. В связи с этим с 1 ноября вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов. О полном переходе пригородных электропоездов на зимнее расписание будет сообщено дополнительно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья».

Прекращают курсирование следующие «дачные» электрички:

№ 6301 «Владивосток — Кипарисово» (отправление в 07.40 ежедневно).

№ 6357 «Владивосток — Раздольное» (отправление в 08.00 выходные дни).

№ 6309 «Владивосток — Кипарисово» (отправление в 09.30 выходные дни).

№ 6312 «Кипарисово — Владивосток» (отправление в 14.45 ежедневно).

№ 6302 «Кипарисово — Владивосток» (отправление в 16.40 ежедневно).

№ 6382 «Кипарисово — Владивосток» (отправление в 19.35 выходные дни).

№ 6325 «Владивосток — Кипарисово» (отправление в 16.30 ежедневно) будет курсировать только по рабочим дням по маршруту «Владивосток — Надеждинская» следующим расписанием:

Владивосток 16.25 Первая Речка 16.33 Моргородок 16.37 Вторая Речка 16.41 Чайка 16.47 Седанка 16.51 Санаторная 16.55 Океанская 16.58 Спутник 17.01 Садгород 17.05 Весенняя 17.08 Угольная 17.13 Амурский залив 17.18 Совхозная 17.22 Надеждинская 17.28 (прибытие).

№ 6326 «Кипарисово — Третья Рабочая» (отправление в 18.28 ежедневно) будет курсировать по маршруту «Надеждинская — Третья Рабочая» по рабочим дням следующим расписанием:

Надеждинская 18.54 Совхозная 19.00 Амурский залив 19.04 Угольная 19.09 Весенняя 19.14 Садгород 19.18 Спутник 19.22 Океанская 19.25 Санаторная 19.29 Седанка 19.32 Чайка 19.36 Вторая Речка 19.42 Моргородок 19.47 Третья Рабочая 19.54 (прибытие).

№ 6310 «Кипарисово — Владивосток» (отправление в 12.30 по выходные дни) будет курсировать ежедневно следующим расписанием:

Кипарисово 12.30 9230 км 12.36 9232 км 12.39 Сиреневка 12.43 9237 км 12.48 Надеждинская 12.55 Совхозная 13.00 Амурский залив 13.04 Угольная 13.09 Весенняя 13.14 Садгород 13.18 Спутник 13.22 Океанская 13.25 Санаторная 13.29 Седанка 13.32 Чайка 13.36 Вторая Речка 13.42 Моргородок 13.46 Первая Речка 13.50 Владивосток 13.57 (прибытие).

№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская» (отправление в 07.23) будет курсировать по выходным и праздничным дням.

№ 6461 «Владивосток — Партизанск» (отправление в 07.23) будет курсировать по рабочим дням.

№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток» (отправление в 16.07) будет курсировать по выходным и праздничным дням.

№ 6482 «Партизанск — Владивосток» (отправление в 17.30) будет курсировать по рабочим дням.

Вся информация о расписании движения пригородных электропоездов, в том числе текущие изменения, а также быстрое безналичное приобретение билетов доступны круглосуточно в мобильном приложении «Пригород» на смартфонах и планшетах. О полном переходе пригородных электропоездов на зимнее расписание будет сообщено дополнительно.

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