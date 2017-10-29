Житель Астаны разбил стекло остановки после ссоры с женой
Житель Астаны разбил стекло остановки после ссоры с женой, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Житель Астаны разбил стекло остановки после ссоры с женой, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что 29 октября около 04.00 часов сотрудником центра оперативного управления ДВД Астаны по камерам видеонаблюдения выявлен факт повреждения стекла остановки общественного транспорта по улице Шакарима Кудайбердиулы.
Как пояснил мужчина, он разбил стекло после ссоры с женой.
«На место ориентирован экипаж
Напомним, в прошлом году было несколько случаев разгрома либо повреждения остановок в Астане. Тогда были повреждены теплые остановки.