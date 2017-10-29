Житель Астаны разбил стекло остановки после ссоры с женой

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 29 октября около 04.00 часов сотрудником центра оперативного управления ДВД Астаны по камерам видеонаблюдения выявлен факт повреждения стекла остановки общественного транспорта по улице Шакарима Кудайбердиулы.

Как пояснил мужчина, он разбил стекло после ссоры с женой.

«На место ориентирован экипаж дорожно-патрульной полиции, где был задержан и доставлен в УВД района “Алматы” гражданин Ш 1991 года рождения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье “хулиганство” уголовного кодекса РК», — сообщили в пресс-службе ДВД.