Орнитологи-любители приезжают из США в Астану ради двух птиц

«Большинство туристов хотят увидеть фламинго. Но есть так называемые “бёрдвотчеры”, то есть наблюдатели за птицами, которым надо показать какую-то маленькую “бормотушку”. Им не надо фламинго, они на него насмотрелись. Им надо показать маленькую серенькую птичку, которой нет в Европе. Допустим, у нас в Казахстане есть “қара бозторғай” — черный жаворонок и “ақ қанат бозторғай” — белокрылый жаворонок. Нигде в мире их нет, они обитают только у нас. Был случай, когда я встретил одного богатого американца. Он прилетел в Астану и попросил показать только этих двух жаворонков. За час я показал ему этих птиц. Он сказал “спасибо” и уехал. Они приезжают из Америки, чтобы посмотреть двух жаворонков и уехать назад», — рассказал Алексей Кошкин.

Он напомнил, что Коргалжыно не является национальным парком, и посещение туристов здесь ограничено. Сам Алексей Кошкин против того, чтобы развивать здесь туристический маршрут.

«Заповедник — это категория “А”, где запрещено все, кроме научных исследований. Поэтому мы не делаем ставку на то, чтобы к нам приезжало больше туристов. Нам конечно надо популяризировать охрану природы, красоту наших мест. К нам и приезжают автобусы, но мы показываем им розовых фламинго с краю, на солончаке, потому эту птицу можно встретить и за территорией заповедника. Туда у нас маршрут разработан, пожалуйста, любуйтесь. Есть подготовленные гиды. Но мы не делаем ставку на прибыль», — отметил он.

По словам Алексея Кошкина, прибыль, которая поступает от туристов идет на популяризацию охраны природы. В этом году Коргалжынский заповедник совместно с Фондом сохранения биоразнообразия Казахстана в 10-ый раз проводит творческий детский фестиваль «Фламинго». Свои работы для участия в фестивале представили 500 детей из разных регионов страны. Это разные картины, поделки из природных материалов, работы из дерева и глины, а также короткометражные фильмы.

«Есть такая работа, которая называется “Куда улетает фламинго?”. Ребенок изобразил жирафов и пальмы. Это говорит о том, что дети многое знают о фламинго. Наши фламинго зимуют в Африке, а весной возвращаются сюда на гнездование», — подчеркнул руководитель дирекции фонда Асылхан Асылбеков.

Отметим, на территории заповедника находится самое северное место гнездование розового фламинго. Это — реликтовый вид, который занесен в Красную книгу Казахстана. На озере гнездится одновременно от 10 до 40 тыс. пар фламинго, а общая численность может достигать 60 тыс. особей.