Орнитологи-любители приезжают из США в Астану ради двух птиц
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Коргалжынский государственный природный заповедник (КГПЗ) притягивает наблюдателей за птицами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Коргалжынский государственный природный заповедник (КГПЗ) притягивает наблюдателей за птицами
«Большинство туристов хотят увидеть фламинго. Но есть так называемые “бёрдвотчеры”, то есть наблюдатели за птицами, которым надо показать
Он напомнил, что Коргалжыно не является национальным парком, и посещение туристов здесь ограничено. Сам Алексей Кошкин против того, чтобы развивать здесь туристический маршрут.
«Заповедник — это категория “А”, где запрещено все, кроме научных исследований. Поэтому мы не делаем ставку на то, чтобы к нам приезжало больше туристов. Нам конечно надо популяризировать охрану природы, красоту наших мест. К нам и приезжают автобусы, но мы показываем им розовых фламинго с краю, на солончаке, потому эту птицу можно встретить и за территорией заповедника. Туда у нас маршрут разработан, пожалуйста, любуйтесь. Есть подготовленные гиды. Но мы не делаем ставку на прибыль», — отметил он.
По словам Алексея Кошкина, прибыль, которая поступает от туристов идет на популяризацию охраны природы. В этом году Коргалжынский заповедник совместно с Фондом сохранения биоразнообразия Казахстана в 10-ый раз проводит творческий детский фестиваль «Фламинго». Свои работы для участия в фестивале представили 500 детей из разных регионов страны. Это разные картины, поделки из природных материалов, работы из дерева и глины, а также короткометражные фильмы.
«Есть такая работа, которая называется “Куда улетает фламинго?”. Ребенок изобразил жирафов и пальмы. Это говорит о том, что дети многое знают о фламинго. Наши фламинго зимуют в Африке, а весной возвращаются сюда на гнездование», — подчеркнул руководитель дирекции фонда Асылхан Асылбеков.
Отметим, на территории заповедника находится самое северное место гнездование розового фламинго. Это — реликтовый вид, который занесен в Красную книгу Казахстана. На озере гнездится одновременно от 10 до 40 тыс. пар фламинго, а общая численность может достигать 60 тыс. особей.
«Фламинго — колониальный вид. Их невозможно посчитать по одному. Они стоят большой группой. У нас есть такая шутка, что очень легко узнать их количество фламинго, посчитав их ноги и разделив это число на два. То есть ноги видны, а