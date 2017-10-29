Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
07:22 (мск), источник: Kazinform

Орнитологи-любители приезжают из США в Астану ради двух птиц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Коргалжынский государственный природный заповедник (КГПЗ) притягивает наблюдателей за птицами из-за границы. Об этом рассказал заместитель директора по науке КГПЗ Алексей Кошкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство туристов хотят увидеть фламинго. Но есть так называемые “бёрдвотчеры”, то есть наблюдатели за птицами, которым надо показать какую-то маленькую “бормотушку”. Им не надо фламинго, они на него насмотрелись. Им надо показать маленькую серенькую птичку, которой нет в Европе. Допустим, у нас в Казахстане есть “қара бозторғай” — черный жаворонок и “ақ қанат бозторғай” — белокрылый жаворонок. Нигде в мире их нет, они обитают только у нас. Был случай, когда я встретил одного богатого американца. Он прилетел в Астану и попросил показать только этих двух жаворонков. За час я показал ему этих птиц. Он сказал “спасибо” и уехал. Они приезжают из Америки, чтобы посмотреть двух жаворонков и уехать назад», — рассказал Алексей Кошкин.

Он напомнил, что Коргалжыно не является национальным парком, и посещение туристов здесь ограничено. Сам Алексей Кошкин против того, чтобы развивать здесь туристический маршрут.

«Заповедник — это категория “А”, где запрещено все, кроме научных исследований. Поэтому мы не делаем ставку на то, чтобы к нам приезжало больше туристов. Нам конечно надо популяризировать охрану природы, красоту наших мест. К нам и приезжают автобусы, но мы показываем им розовых фламинго с краю, на солончаке, потому эту птицу можно встретить и за территорией заповедника. Туда у нас маршрут разработан, пожалуйста, любуйтесь. Есть подготовленные гиды. Но мы не делаем ставку на прибыль», — отметил он.

По словам Алексея Кошкина, прибыль, которая поступает от туристов идет на популяризацию охраны природы. В этом году Коргалжынский заповедник совместно с Фондом сохранения биоразнообразия Казахстана в 10-ый раз проводит творческий детский фестиваль «Фламинго». Свои работы для участия в фестивале представили 500 детей из разных регионов страны. Это разные картины, поделки из природных материалов, работы из дерева и глины, а также короткометражные фильмы.

«Есть такая работа, которая называется “Куда улетает фламинго?”. Ребенок изобразил жирафов и пальмы. Это говорит о том, что дети многое знают о фламинго. Наши фламинго зимуют в Африке, а весной возвращаются сюда на гнездование», — подчеркнул руководитель дирекции фонда Асылхан Асылбеков.

Отметим, на территории заповедника находится самое северное место гнездование розового фламинго. Это — реликтовый вид, который занесен в Красную книгу Казахстана. На озере гнездится одновременно от 10 до 40 тыс. пар фламинго, а общая численность может достигать 60 тыс. особей.

«Фламинго — колониальный вид. Их невозможно посчитать по одному. Они стоят большой группой. У нас есть такая шутка, что очень легко узнать их количество фламинго, посчитав их ноги и разделив это число на два. То есть ноги видны, а туловища-то не видно. Поэтому, дается приблизительная цифра. Их численность колеблется от 5 до 70 тыс. Это нормальное колебание численности для многих видов. Если в этом году обводнились другие соленые озера, то фламинго может просто не долететь к нам и загнездиться там. В этом году у нас меньше пяти тысяч. А средняя численность фламинго на озере Тениз — 20−30 тыс. Самая большая численность фламинго была зафиксирована в 1979 году и составляла 70 тыс. особей», — объяснил Алексей Кошкин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медики рассказали, когда выпишут выпавшего с третьего этажа ТРЦ в Алматы ребенка
Я до сих пор не очень понимаю, что такое криптовалюты - глава Нацбанка
Вашингтон рассказал о военных вариантах решения конфликта с КНДР
Волкер сообщил об «активных обсуждениях» поставок оружия Киеву
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку
Конгресс получил данные о компании, собравшей досье на Трампа
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Концовка вновь провалена. Как «Спартак» не смог догнать лидеров «Спартак» упустил шанс приблизиться к лидерам вплотную, а «Ростов» все-таки показал характер. Но побед желто-синие не знают уже с 6-го тура
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь