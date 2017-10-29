И. Метшин: «Благодаря вам транспортная система Казани признается одной из лучших в стране»

Источник: Город Казань.KZN.RU

— От всей души поздравляю всех работников транспортных предприятий с профессиональным праздником — Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Сегодня транспортный комплекс Казани и Татарстана объединяет квалифицированных специалистов, искренне радеющих за свое дело. Обеспечивая стабильное функционирование всех предприятий и учреждений, вы создаете основу для поступательного развития экономики не только нашего города, но и всей республики.

На вас возложена огромная ответственность, ведь от профессионализма и слаженности вашей работы зависят безопасность и комфорт участников дорожного движения. Вы не только обеспечиваете жителей и гостей города удобным общественным транспортом, постоянно повышая качество обслуживания пассажиров, но и способствуете успешному проведению многих городских праздников и крупных мероприятий мирового значения.

Во многом благодаря вам транспортная система Казани, которая с каждым годом продолжает совершенствоваться, по праву признается одной из самых лучших в стране.