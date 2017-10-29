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10:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

На водоёмах Красноярского края устанавливается первый лёд

Выходить на него крайне опасно.

В Красноярском крае на водоёмах установился лёд, сообщили в пресс-службе региональго МЧС.

Поздняя осень — крайне опасное время, поскольку кратковременные оттепели делают лёд непрочным. Любителям подлёдного лова следует более серьёзно думать о своей безопасности. Основное правило — не выходить на первый лёд и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным лёд станет только после продолжительных морозов. В ближайшее время на опасных участках будут установлены запрещающие знаки.

Специалисты напоминают, что 10−15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.

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