На водоёмах Красноярского края устанавливается первый лёд

Поздняя осень — крайне опасное время, поскольку кратковременные оттепели делают лёд непрочным. Любителям подлёдного лова следует более серьёзно думать о своей безопасности. Основное правило — не выходить на первый лёд и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным лёд станет только после продолжительных морозов. В ближайшее время на опасных участках будут установлены запрещающие знаки.