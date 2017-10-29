На водоёмах Красноярского края устанавливается первый лёд
Выходить на него крайне опасно.
Выходить на него крайне опасно.
В Красноярском крае на водоёмах установился лёд, сообщили в
Поздняя осень — крайне опасное время, поскольку кратковременные оттепели делают лёд непрочным. Любителям подлёдного лова следует более серьёзно думать о своей безопасности. Основное правило — не выходить на первый лёд и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным лёд станет только после продолжительных морозов. В ближайшее время на опасных участках будут установлены запрещающие знаки.
Специалисты напоминают, что 10−15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.