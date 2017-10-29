Рейс Uzbekistan airways из Ташкента в Нью-Йорк задержали
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В воскресенье, 29 октября, произошла задержка прямого рейса по маршруту Ташкент — Нью Йорк, сообщает
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В воскресенье, 29 октября, произошла задержка прямого рейса по маршруту Ташкент — Нью Йорк, сообщает
Рейс вылетел из аэропорта города Ташкента на 1 час 30 минут позже времени отправления согласно расписанию.
«Причиной задержки явилось закрытие воздушного пространства в зоне ответственности Мурманского центра обслуживания воздушного движения», — говорится в сообщении.
В результате взаимодействия с коллегами из Российской Федерации Национальная авиакомпания подобрала альтернативный маршрут, проверила его на предмет безопасности полёта, после чего самолёт вылетел из ташкентского аэропорта.
Для удобства пассажиров на время задержки рейса им было предложено обслуживание на борту самолёта, без возвращения в аэровокзал.
Напомним, в июле этого года самолет Боинг 787 Дримлайнер НАК «Узбекистон хаво йуллари» совершил первый в истории авиаперевозчика беспосадочный перелет из Ташкента в
Прямой рейс в