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08:27 (мск), источник: Sputnik

Рейс Uzbekistan airways из Ташкента в Нью-Йорк задержали

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В воскресенье, 29 октября, произошла задержка прямого рейса по маршруту Ташкент — Нью Йорк, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари».

Источник: Sputnik

Рейс вылетел из аэропорта города Ташкента на 1 час 30 минут позже времени отправления согласно расписанию.

«Причиной задержки явилось закрытие воздушного пространства в зоне ответственности Мурманского центра обслуживания воздушного движения», — говорится в сообщении.

В результате взаимодействия с коллегами из Российской Федерации Национальная авиакомпания подобрала альтернативный маршрут, проверила его на предмет безопасности полёта, после чего самолёт вылетел из ташкентского аэропорта.

Для удобства пассажиров на время задержки рейса им было предложено обслуживание на борту самолёта, без возвращения в аэровокзал.

Напомним, в июле этого года самолет Боинг 787 Дримлайнер НАК «Узбекистон хаво йуллари» совершил первый в истории авиаперевозчика беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк. Предварительно пилоты отряда Boeing 787 Dreamliner летного комплекса НАК готовились к длительным полетам в Лондоне и Шанхае.

Прямой рейс в Нью-Йорк длится 13 часов.

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