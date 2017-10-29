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08:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Двух пропавших в Кузбассе женщин нашли мертвыми

Ольга Гульалиева и Мария Герасимова пропали без вести с разницей почти в месяц.

Волонтеры прекратили поиски двух пропавших ранее на территории Кузбасса женщин — 53-летней Ольги Гульалиевой и 75-летней Марии Ивановны Герасимовой. Обеих женщин нашли погибшими. Об этом рассказали представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ольгу Гульалиеву из Новокузнецка разыскивали с 26 сентября. С того дня женщина перестала выходить на связь с родственниками.

Мария Ивановна Герасимова из Новокузнецкого района пропала спустя почти месяц — 22 октября. Она ушла из дома в неизвестном направлении. При этом пенсионерка нуждалась в медицинской помощи.

Обстоятельства гибели обеих женщин устанавливаются.

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