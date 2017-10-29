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08:56 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане могут провести чемпионат мира по велоспорту

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен посетил Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Источник: Zakon.kz

В рамках визита Давид Лаппартьен встретился с министром культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбеком Мухамедиулы и президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта Дарханом Калетаевым.

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества Международного союза велосипедистов с Казахстанской федерацией велосипедного спорта, а также планы развития велоспорта в мире и в Азии в частности.

Напомним, что Давид Лаппартьен был избран главой UCI в прошлом месяце. Набрав 37 голосов из 45, он сменил действующего на тот момент президента UCI Брайана Куксона. Одними из приоритетных направлений в программе Лаппартьена являются усиление сотрудничества с национальными федерациями и оказание им максимальной поддержки в развитии велоспорта.

Давид Лаппартьен, делясь своими планами относительно мирового велоспорта, отмечает необходимость некоторых реформ в Мировом туре, а именно в календаре и в роли организаторов гонок и руководителей команд.

Новый президент UCI высоко оценивает перспективы развития велосипедного спорта на азиатском континенте: «В Азии проживает большая часть всего населения планеты, что заслуживает особенного внимания со стороны UCI».

Относительно дальнейшего сотрудничества UCI с Казахстанской федерацией велосипедного спорта Давид Лаппартьен отмечает: «Казахстан является лидером азиатского континента и одним из лидеров мирового велоспорта. Казахстан — первая страна из Азии, которая представила велокоманду в Мировом туре, и очень успешную велокоманду, завоевавшую победы на 8 Гранд-турах за последние 10 лет. Очень хотелось бы, чтобы “Astana Pro Team” и дальше процветала и радовала своими достижениями не только казахстанских болельщиков, но и болельщиков со всего мира. Радует, что, являясь молодой страной, Казахстан успешно продолжает проверенные временем традиции велоспорта прошлых лет и вносит свои новшества в историю казахстанского велоспорта. За период независимости велоспорт в Казахстане вышел на совершенно новый уровень».

В рамках визита глава UCI оценил по достоинству Республиканский велотрек «Сарыарка»: «UCI заинтересован в проведении соревнований международного масштаба в Казахстане. Также Казахстан, находясь между Европой и Азией, может стать прекрасной площадкой для проведения международных конференций и конгрессов. Я приятно удивлен масштабами казахстанского велотрека — здесь хоть завтра можно провести чемпионат мира. К этому вопросу UCI готов вернуться после 2020 года, так как хозяева чемпионатов мира до 2020 года уже распределены».

Давид Лаппартьен также упомянул международную профессиональную велогонку «Тур Алматы», которая в этом году обрела статус многодневной: «“Тур Алматы” — это единственная в своем роде велогонка на территории Центральной Азии, которая уже успела зарекомендовать себя с положительных сторон. UCI заинтересован в том, чтобы данная гонка прочно заняла свое место в мировом календаре, так как ландшафт, климат и рельеф данного региона делает ее очень интересной».

Визит в Казахстан Давид Лаппартьен совершил в рамках своей первой рабочей поездки в качестве президента UCI, включившей в себя посещение чемпионата стран Карибского бассейна и Китая, где состоялось торжественное закрытие сезона Мирового тура 2017.

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