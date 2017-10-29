В Астане могут провести чемпионат мира по велоспорту
Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен посетил Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен посетил Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В рамках визита Давид Лаппартьен встретился с министром культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбеком Мухамедиулы и президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта Дарханом Калетаевым.
В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества Международного союза велосипедистов с Казахстанской федерацией велосипедного спорта, а также планы развития велоспорта в мире и в Азии в частности.
Напомним, что Давид Лаппартьен был избран главой UCI в прошлом месяце. Набрав 37 голосов из 45, он сменил действующего на тот момент президента UCI Брайана Куксона. Одними из приоритетных направлений в программе Лаппартьена являются усиление сотрудничества с национальными федерациями и оказание им максимальной поддержки в развитии велоспорта.
Давид Лаппартьен, делясь своими планами относительно мирового велоспорта, отмечает необходимость некоторых реформ в Мировом туре, а именно в календаре и в роли организаторов гонок и руководителей команд.
Новый президент UCI высоко оценивает перспективы развития велосипедного спорта на азиатском континенте: «В Азии проживает большая часть всего населения планеты, что заслуживает особенного внимания со стороны UCI».
Относительно дальнейшего сотрудничества UCI с Казахстанской федерацией велосипедного спорта Давид Лаппартьен отмечает: «Казахстан является лидером азиатского континента и одним из лидеров мирового велоспорта. Казахстан — первая страна из Азии, которая представила велокоманду в Мировом туре, и очень успешную велокоманду, завоевавшую победы на 8
В рамках визита глава UCI оценил по достоинству Республиканский велотрек «Сарыарка»: «UCI заинтересован в проведении соревнований международного масштаба в Казахстане. Также Казахстан, находясь между Европой и Азией, может стать прекрасной площадкой для проведения международных конференций и конгрессов. Я приятно удивлен масштабами казахстанского велотрека — здесь хоть завтра можно провести чемпионат мира. К этому вопросу UCI готов вернуться после 2020 года, так как хозяева чемпионатов мира до 2020 года уже распределены».
Давид Лаппартьен также упомянул международную профессиональную велогонку «Тур Алматы», которая в этом году обрела статус многодневной: «“Тур Алматы” — это единственная в своем роде велогонка на территории Центральной Азии, которая уже успела зарекомендовать себя с положительных сторон. UCI заинтересован в том, чтобы данная гонка прочно заняла свое место в мировом календаре, так как ландшафт, климат и рельеф данного региона делает ее очень интересной».
Визит в Казахстан Давид Лаппартьен совершил в рамках своей первой рабочей поездки в качестве президента UCI, включившей в себя посещение чемпионата стран Карибского бассейна и Китая, где состоялось торжественное закрытие сезона Мирового тура 2017.