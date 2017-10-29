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10:54 (мск), источник: Известия

Рэпер Oxxxymiron объяснил отказ дать интервью Дудю

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) на концерте в Петербурге объяснил фанатам, почему не пошел на интервью к журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

«Я не пошел к Дудю, потому что он подавал нам эту тему, что это нам нужно, чтобы собрать “Ледовый” и “Олимпийский”. И что мы видим? Я единственный из всех, кто не пошел, мы все равно все собрали», — сказал Федоров.

При этом рэпер уточнил, что не испытывает «негатива» к журналисту. «Просто это как бы мы нужны им, а не они нам. Дудю салют. Но нам это просто не нужно, нам хватает ажиотажа», — добавил Oxxxymiron.

О своем отказе побеседовать с Дудем Федоров заявлял в августе на своей странице в Twitter. Рэпер открыл свой тур Imperivm 28 октября концертом в петербуржском «Ледовом дворце». Музыкант выступит в 12 городах России и СНГ, в том числе на крупнейшей столичной площадке — в «Олимпийском».

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