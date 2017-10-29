Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Прозрачное платье и пайетки: Бузова вызвала овации - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
16:46 (мск), источник: Volga News

В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца»

Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца-2017» пройдет в Самаре с 29 октября по 4 ноября.

Фестивальная программа состоит из трех вечеров современной хореографии (29 и 31 октября, 4 ноября). Зрители увидят 10 спектаклей и перформансов от признанных танцевальных компаний и танцовщиков из Германии, Сальвадора, Швеции, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Самары. Фестиваль проходит при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете при Посольстве Германии в Москве и Французского института в России.

Гостями фестивальной программы станут Tina Halford (Германия) и Raul Martinez (Сальвадор), Анна Озерская (Россия/Швеция), Ольга Лабовкина (Минск), Татьяна и Лиза Тарабановы (Санкт-Петербург), Анна Капытская (Самара), Камерный балет «Пантера» (Казань), Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара), Танцевальная компания «Ятеатр» (Москва).

29 октября в 19:00 в Доме актера пройдет Вечер танцевального перформанса, на котором впервые в России покажут две работы. Отправной точкой исследования в обеих стало состояние «между» — момент, в котором происходит осуществление выбора, рассказывают организаторы. Все наши действия и бездействия — это результат того или иного выбора. Каждый из хореографов развил эту тему по-своему, используя разные методы и приемы.

В программе танцевальный перформанс «Погранзона», постановка: Анна Озерская (Россия/Швеция), артист: Ольга Лабовкина (Минск), саунд-дизайн: Дмитрий Ладес (Минск);
танцевальный перформанс «Уроки дикции», постановка: Ольга Лабовкина (Минск), артист: Анна Озерская (Россия/Швеция), саунд-дизайн: Дмитрий Ладес (Минск).

31 октября в в 19:00 в ДК Железнодорожников покажут Вечер одноактных спектаклей.

Камерный балет «Пантера» (Казань) привезет премьеру — совместный проект камерного балета и Антони Казо (Anthony Cazaux) при поддержке Французского института в России. Зрителей просят взять с собой любимую музыку в телефоне и наушники. Театр покажет также поставленный в 2017 году спектакль «Активная сторона бесконечности» (идея и постановка: Наиль Ибрагимов, хореография: Наиль Ибрагимов и артисты камерного балета «Пантера», музыка: BalanescuQuartet).

Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара) покажет спектакли «По-над речкой, по-над лесом…» (премьера 2017 года) и «Только Танго».

4 ноября в 19:00 в ДК Железнодорожников пройдет Вечер дуэтов. Свои проекты покажут Татьяна и Лиза Тарабановы из Санкт-Петербурга (спектакль SISTERS, постановка: Francisco Córdova, Мексика); Tina Halford, Германия и Raul Martinez, Сальвадор (спектакль Schatten); Танцевальная компания «Ятеатр», Москва (спектакль «Наташа.net», постановка: Александр Исаков, Виктория Янчевская), Анна Капытская, Самара (перформанс «Связь»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На кольцо Кировской развязки в Самаре доставили крылья Ил-2
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед отреагировал на слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
Собчак высказалась о роли Сталина в истории страны
Ростуризм предупредил путешественников об урагане в Германии
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь