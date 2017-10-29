В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца»
Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца-2017» пройдет в Самаре с 29 октября по 4 ноября.
Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца-2017» пройдет в Самаре с 29 октября по 4 ноября.
Фестивальная программа состоит из трех вечеров современной хореографии (29 и 31 октября, 4 ноября). Зрители увидят 10 спектаклей и перформансов от признанных танцевальных компаний и танцовщиков из Германии, Сальвадора, Швеции, Белоруссии,
Гостями фестивальной программы станут Tina Halford (Германия) и Raul Martinez (Сальвадор), Анна Озерская (Россия/Швеция), Ольга Лабовкина (Минск), Татьяна и Лиза Тарабановы (Санкт-Петербург), Анна Капытская (Самара), Камерный балет «Пантера» (Казань), Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара), Танцевальная компания «Ятеатр» (Москва).
29 октября в 19:00 в Доме актера пройдет Вечер танцевального перформанса, на котором впервые в России покажут две работы. Отправной точкой исследования в обеих стало состояние «между» — момент, в котором происходит осуществление выбора, рассказывают организаторы. Все наши действия и бездействия — это результат того или иного выбора. Каждый из хореографов развил эту тему
В программе танцевальный перформанс «Погранзона», постановка: Анна Озерская (Россия/Швеция), артист: Ольга Лабовкина (Минск), саунд-дизайн: Дмитрий Ладес (Минск);
танцевальный перформанс «Уроки дикции», постановка: Ольга Лабовкина (Минск), артист: Анна Озерская (Россия/Швеция), саунд-дизайн: Дмитрий Ладес (Минск).
31 октября в в 19:00 в ДК Железнодорожников покажут Вечер одноактных спектаклей.
Камерный балет «Пантера» (Казань) привезет премьеру — совместный проект камерного балета и Антони Казо (Anthony Cazaux) при поддержке Французского института в России. Зрителей просят взять с собой любимую музыку в телефоне и наушники. Театр покажет также поставленный в 2017 году спектакль «Активная сторона бесконечности» (идея и постановка: Наиль Ибрагимов, хореография: Наиль Ибрагимов и артисты камерного балета «Пантера», музыка: BalanescuQuartet).
Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара) покажет спектакли «По-над речкой,
4 ноября в 19:00 в ДК Железнодорожников пройдет Вечер дуэтов. Свои проекты покажут Татьяна и Лиза Тарабановы из