В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль «Неделя современного танца»

Фестивальная программа состоит из трех вечеров современной хореографии (29 и 31 октября, 4 ноября). Зрители увидят 10 спектаклей и перформансов от признанных танцевальных компаний и танцовщиков из Германии, Сальвадора, Швеции, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Самары. Фестиваль проходит при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете при Посольстве Германии в Москве и Французского института в России.

Гостями фестивальной программы станут Tina Halford (Германия) и Raul Martinez (Сальвадор), Анна Озерская (Россия/Швеция), Ольга Лабовкина (Минск), Татьяна и Лиза Тарабановы (Санкт-Петербург), Анна Капытская (Самара), Камерный балет «Пантера» (Казань), Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара), Танцевальная компания «Ятеатр» (Москва).

29 октября в 19:00 в Доме актера пройдет Вечер танцевального перформанса, на котором впервые в России покажут две работы. Отправной точкой исследования в обеих стало состояние «между» — момент, в котором происходит осуществление выбора, рассказывают организаторы. Все наши действия и бездействия — это результат того или иного выбора. Каждый из хореографов развил эту тему по-своему, используя разные методы и приемы.

В программе танцевальный перформанс «Погранзона», постановка: Анна Озерская (Россия/Швеция), артист: Ольга Лабовкина (Минск), саунд-дизайн: Дмитрий Ладес (Минск);

танцевальный перформанс «Уроки дикции», постановка: Ольга Лабовкина (Минск), артист: Анна Озерская (Россия/Швеция), саунд-дизайн: Дмитрий Ладес (Минск).

31 октября в в 19:00 в ДК Железнодорожников покажут Вечер одноактных спектаклей.

Камерный балет «Пантера» (Казань) привезет премьеру — совместный проект камерного балета и Антони Казо (Anthony Cazaux) при поддержке Французского института в России. Зрителей просят взять с собой любимую музыку в телефоне и наушники. Театр покажет также поставленный в 2017 году спектакль «Активная сторона бесконечности» (идея и постановка: Наиль Ибрагимов, хореография: Наиль Ибрагимов и артисты камерного балета «Пантера», музыка: BalanescuQuartet).

Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара) покажет спектакли «По-над речкой, по-над лесом…» (премьера 2017 года) и «Только Танго».