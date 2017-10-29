Прогноз погоды в Молдове на 29 октября — что одеть, выходя из дома?

Источник: Sputnik.md

В Кишиневе максимальная температура воздуха днем достигнет +12С. Будет солнечно. Во второй половине дня погода изменится, возможен дождь. В Бельцах к обеду ожидается +11. В Бендерах и Тирасполе воздух прогреется до +13 градусов. В Кагуле и Комрате днем ожидается +13 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м.с. Атмосферное давление пониженное. Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

В центральных районах республики ожидается местами до + 14 в дневные часы и +2..+5 — ночью. На юге температура поднимется местами до +15 градусов днем и +2..+6 в ночные часы. В северных районах страны днем ожидается максимально до +13 градусов, ночью от +1 до +4.

Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром.

«Желтый код» метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчетах, Яловенах, в муниципии Кишинев, Новых Аненах, Леова, Чимишлии, Каушанах, Штефан-Водэ, Кантемире, в АТО Гагаузии, в Басарабяске, Тараклии и в Кагуле.