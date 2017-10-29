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09:55 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды в Молдове на 29 октября — что одеть, выходя из дома?

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Согласно сводному прогнозу Государственной гидрометеорологической службы и крупнейших погодных интернет-ресурсов, сегодня, 29 октября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные осадки, температура воздуха в дневные часы составит +10..+15С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 754 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

В Кишиневе максимальная температура воздуха днем достигнет +12С. Будет солнечно. Во второй половине дня погода изменится, возможен дождь. В Бельцах к обеду ожидается +11. В Бендерах и Тирасполе воздух прогреется до +13 градусов. В Кагуле и Комрате днем ожидается +13 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м.с. Атмосферное давление пониженное. Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

В центральных районах республики ожидается местами до + 14 в дневные часы и +2..+5 — ночью. На юге температура поднимется местами до +15 градусов днем и +2..+6 в ночные часы. В северных районах страны днем ожидается максимально до +13 градусов, ночью от +1 до +4.

Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром.

«Желтый код» метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчетах, Яловенах, в муниципии Кишинев, Новых Аненах, Леова, Чимишлии, Каушанах, Штефан-Водэ, Кантемире, в АТО Гагаузии, в Басарабяске, Тараклии и в Кагуле.

Оба предупреждения действуют с 06.00 воскресенья, 29 октября, до 00.00 четверга, 2 ноября.

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