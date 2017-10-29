Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов в Таиланде

Источник: AP 2017

«По данным посольства России в Бангкоке, в Таиланде введен новый порядок регистрации радиоуправляемых летательных аппаратов (дронов). С этого же дня вступил в силу запрет на эксплуатацию незарегистрированной техники», — сообщили в ведомстве.

Собственники дронов должны в 90-дневный срок поставить их на специальный учет.

Уточняется, что с января 2018 года эксплуатация незарегистрированных летательных аппаратов будет квалифицироваться как нарушение закона «О радиосвязи».

Максимальным наказанием станет штраф в размере до 100 тыс. батов ($3 тыс.) и/или лишение свободы на срок до 5 лет.