Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов в Таиланде
Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о новом порядке регистрации дронов в Таиланде, передает «Интерфакс».
Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о новом порядке регистрации дронов в Таиланде, передает «Интерфакс».
«По данным посольства России в Бангкоке, в Таиланде введен новый порядок регистрации радиоуправляемых летательных аппаратов (дронов). С этого же дня вступил в силу запрет на эксплуатацию незарегистрированной техники», — сообщили в ведомстве.
Собственники дронов должны в 90-дневный срок поставить их на специальный учет.
Уточняется, что с января 2018 года эксплуатация незарегистрированных летательных аппаратов будет квалифицироваться как нарушение закона «О радиосвязи».
Ранее сообщалось, что в Таиланде с 1 ноября будет введен запрет курения на 20 пляжах страны, в связи с чем нарушителей ожидают крупные штрафы и лишение свободы на срок до одного года.