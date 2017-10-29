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09:31 (мск), источник: Газета.Ру

Ростуризм предупредил о возможном аресте за запуск дронов в Таиланде

Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о новом порядке регистрации дронов в Таиланде, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2017

«По данным посольства России в Бангкоке, в Таиланде введен новый порядок регистрации радиоуправляемых летательных аппаратов (дронов). С этого же дня вступил в силу запрет на эксплуатацию незарегистрированной техники», — сообщили в ведомстве.

Собственники дронов должны в 90-дневный срок поставить их на специальный учет.

Уточняется, что с января 2018 года эксплуатация незарегистрированных летательных аппаратов будет квалифицироваться как нарушение закона «О радиосвязи».

Максимальным наказанием станет штраф в размере до 100 тыс. батов ($3 тыс.) и/или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде с 1 ноября будет введен запрет курения на 20 пляжах страны, в связи с чем нарушителей ожидают крупные штрафы и лишение свободы на срок до одного года.

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