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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил работников пассажирского транспорта с праздником

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«Сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий. Ведь автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей», — говорится в сообщении.

Также президент отметил, что от надёжного, бесперебойного функционирования транспорта во многом зависит качество жизни людей.

Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать чётко и добросовестно, эффективно решать поставленные задачи.
Владимир Путин
Президент РФ

В заключение президент пожелал работникам транспорта успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.

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