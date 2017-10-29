Путин поздравил работников пассажирского транспорта с праздником

«Сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий. Ведь автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей», — говорится в сообщении.
Также президент отметил, что от надёжного, бесперебойного функционирования транспорта во многом зависит качество жизни людей.
Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать чётко и добросовестно, эффективно решать поставленные задачи.
Владимир ПутинПрезидент РФ
В заключение президент пожелал работникам транспорта успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.