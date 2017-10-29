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09:57 (мск), источник: Восток Медиа

Специальный зал для танцев на колясках открыли в Хабаровске

Сейчас этим новым для города адаптивным видом спорта занимаются 15 человек.

Специализированный зал для адаптивных видов спорта открылся в Хабаровске. Помещение, расположенное в здании Хабаровскгражданпроекта на Амурском бульваре, 43, отремонтировали, в нём создали все условия для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Одним из инициаторов создания клуба танцев на колясках стал директор танцевального клуба «Созвездие» Роман Чечель. Впервые выступление спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата он увидел в Италии, а после встретился с директором краевой спортивно-адаптивной школы Владимиром Саржевским, и тот идею поддержал.

«Такой проект рискованный, но он интересный. Нам было необходимо помещение, которое отвечало бы всем требованиям. Мы его нашли, поставили себе сроки достижения целей и движемся к ним. Естественно, будут заниматься не только на колясках. Планируем развивать и танцевальный спорт — как среди глухих, так и среди слабовидящих», — рассказал директор танцевального клуба «Созвездие» Роман Чечель.

Тренироваться вместе спортсмены начали около недели назад, когда в помещении завершился ремонт. Сейчас в танцевальном клубе занимается 15 человек — не очень много, но этот вид спорта только появился в крае. Одной из первых танцами на колясках занялась Елена Меркулова. В июне она познакомилась с Романом Чечелем, и они вместе начали тренировки.

«Мне необходимы подвижные виды спорта, но профессионально хочу заниматься только танцами. Считаю, что не стоит распыляться сразу на несколько видов. Сейчас буду тренироваться, развиваться, хочу поехать хотя бы на чемпионат России, а там посмотрим», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Елена Меркулова.

Партнёрами по танцу у колясочников будут ходячие спортсмены. В остальном же выступления в танцах на колясках ничем не отличаются от соревнований по танцевальному спорту. Также существует латиноамериканская и европейская программы, а лучшую пару определяет строгое жюри.

Для занятий танцами людям с ограниченными возможностями необходимо обратиться в Хабаровскую краевую детско-юношескую спортивно-адаптивную школу по телефону: (4212) 31−14−77.

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