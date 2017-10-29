В соцсетях обсуждают необычное свечение над Омском

В субботу, 28 октября, вечером в соцсети появилось фото, вызвавшее бурю обсуждений. Омич заснял над домами на фоне ночного неба яркое свечение. Источник света, по мнению автора, находится в Кировском округе, или за ним.

Фото подписано:

— Кто там свет забыл выключить… В сторону Солнечного… может дальше…

<div id="vk_post_-50738246_1931551"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1931551", -50738246, 1931551, 'BtJK_wRmu4ZbiKF3UJ39y2Q9X-Dh')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи наперебой начали писать все, что думают о необычном свечении. Основная версия — такой свет испускают теплицы в Дружино. Но, некоторые не поддержали данное предположение:

— Концерт Рамштайна…

— Мордор.

Больше всего лайков набрала версия про холодильник:

— Это я ночью в холодильнике шарилась.