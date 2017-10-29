В соцсетях обсуждают необычное свечение над Омском
Зарево над домами продолжает будоражить умы омичей.
Зарево над домами продолжает будоражить умы омичей.
В субботу, 28 октября, вечером в соцсети появилось фото, вызвавшее бурю обсуждений. Омич заснял над домами на фоне ночного неба яркое свечение. Источник света, по мнению автора, находится в Кировском округе, или за ним.
Фото подписано:
— Кто там свет забыл выключить… В сторону Солнечного… может дальше…
Омичи наперебой начали писать все, что думают о необычном свечении. Основная версия — такой свет испускают теплицы в Дружино. Но, некоторые не поддержали данное предположение:
— Концерт Рамштайна…
— Мордор.
Больше всего лайков набрала версия про холодильник:
— Это я ночью в холодильнике шарилась.
К данному часу сообщение набрало более 15 тысяч просмотров и около 140 лайков.