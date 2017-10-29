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11:22 (мск), источник: Om1.ru

В соцсетях обсуждают необычное свечение над Омском

Зарево над домами продолжает будоражить умы омичей.

В субботу, 28 октября, вечером в соцсети появилось фото, вызвавшее бурю обсуждений. Омич заснял над домами на фоне ночного неба яркое свечение. Источник света, по мнению автора, находится в Кировском округе, или за ним.

Фото подписано:

— Кто там свет забыл выключить… В сторону Солнечного… может дальше…

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи наперебой начали писать все, что думают о необычном свечении. Основная версия — такой свет испускают теплицы в Дружино. Но, некоторые не поддержали данное предположение:

— Концерт Рамштайна…

— Мордор.

Больше всего лайков набрала версия про холодильник:

— Это я ночью в холодильнике шарилась.

К данному часу сообщение набрало более 15 тысяч просмотров и около 140 лайков.

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