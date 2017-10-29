Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прохладная рабочая неделя ждет жителей Владивостока

Средняя температура воздуха к середине недели составит +9…+11°С, но к выходным в Приморье похолодает.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 754 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.

Предстоящая рабочая неделя во Владивостоке, с 30 октября по 3 ноября, ожидается по-осеннему прохладной. Осадки в течение недели не прогнозируются. К среде температура воздуха поднимется до +12°C, но к выходным в приморской столице похолодает, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

Самым теплым днем на рабочей неделе станет среда, 1 ноября. Воздух прогреется до +12°С. Но уже в четверг, 2 ноября, температура упадет до +7°С. А к выходным до +3…+5°С.

По прогнозам синоптиков, осадков на неделе не ожидается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморские и китайские хоккеисты устроили массовую драку на матче МХЛ
Дополнительные электрички отменят в Приморье с 1 ноября
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку
Конгресс получил данные о компании, собравшей досье на Трампа
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
СМИ: туристический автобус перевернулся в Анталье
Спорт
Крах Погорилой поднял зал Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь