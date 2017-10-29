Прохладная рабочая неделя ждет жителей Владивостока

Предстоящая рабочая неделя во Владивостоке, с 30 октября по 3 ноября, ожидается по-осеннему прохладной. Осадки в течение недели не прогнозируются. К среде температура воздуха поднимется до +12°C, но к выходным в приморской столице похолодает, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.