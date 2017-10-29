Прохладная рабочая неделя ждет жителей Владивостока
Средняя температура воздуха к середине недели составит +9…+11°С, но к выходным в Приморье похолодает.
Средняя температура воздуха к середине недели составит +9…+11°С, но к выходным в Приморье похолодает.
Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.
Предстоящая рабочая неделя во Владивостоке, с 30 октября по 3 ноября, ожидается
Самым теплым днем на рабочей неделе станет среда, 1 ноября. Воздух прогреется до +12°С. Но уже в четверг, 2 ноября, температура упадет до +7°С. А к выходным до +3…+5°С.
По прогнозам синоптиков, осадков на неделе не ожидается.