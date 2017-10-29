Спасатели сняли с Демерджи заблудившихся подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Алуштинском регионе спасатели оказали помощь четырем подросткам, которые заблудились в районе Долины привидений на Демерджи. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Алуштинском регионе спасатели оказали помощь четырем подросткам, которые заблудились в районе Долины привидений на Демерджи. Об этом сообщает
Информация о том, что юные туристы сбились с тропы, оказались на труднопроходимом скальном участке и не могут самостоятельно идти, поступила спасателям около 19.00. На помощь оперативно отправился отряд «Крым-СПАСа».
В течение часа подростков эвакуировали в безопасное место, после чего на служебном автомобиле доставили в село Лучистое. В медицинской помощи они не нуждались.