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15:37 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели сняли с Демерджи заблудившихся подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Алуштинском регионе спасатели оказали помощь четырем подросткам, которые заблудились в районе Долины привидений на Демерджи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Информация о том, что юные туристы сбились с тропы, оказались на труднопроходимом скальном участке и не могут самостоятельно идти, поступила спасателям около 19.00. На помощь оперативно отправился отряд «Крым-СПАСа».

В течение часа подростков эвакуировали в безопасное место, после чего на служебном автомобиле доставили в село Лучистое. В медицинской помощи они не нуждались.

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