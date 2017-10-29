Рабочая неделя в Иркутске будет теплой и снежной
Температура воздуха ожидается до +10°C.
Температура воздуха ожидается до +10°C.
Небольшой снег прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -1 до +10°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 30 октября, переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха составит +5°C. Ветер западный, 3 м/с.
Во вторник, 31 октября, будет облачно. Столбик термометра установится на отметке +2°C. Ветер
В среду, 1 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха будет около +15°C. Ветер северный, 2 м/с.
В четверг, 2 ноября, будет ясно. Столбик термометра покажет +3°C. Ветер
В пятницу, 3 ноября, прогнозируют ясную погоду. За окном будет +10°C. Ветер