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11:18 (мск), источник: Om1.ru

Омских автовладельцев предупреждают об опасных стеклоомывателях

Жидкости, содержащие метиловый спирт, могут быть опасны для здоровья и жизни.

Омских автовладельцев предупреждают о некачественной стеклоомывающей жидкости. По информации Роспотребнадзора, данная жидкость зачастую состоит из спиртовых растворов, смешанных с водой, с добавлением моющего средства, ароматизатора и красителя. Для ее изготовления сегодня используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

А вот нелегальные производители нередко используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом. Несмотря на то, что он дешевле и хорошо очищает стекла, метиловый спирт является сильным ядом, который влияет на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, а также сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом.

В 2015 году в России зарегистрировано 1202 острых отравлений метанолом, из них 880 закончились летальным исходом. В первой половине 2016 года зафиксировано 564 острых отравления метанолом, которые в 473 случаях закончились летальным исходом. Использование метилового спирта запрещено в средствах по уходу за автотранспортом постановлением главного государственного врача РФ с 2007 года.

Омичам рекомендуют внимательно читать этикетки стеклоомывателей, на которых должна отражаться полная информация не только о составе, но и о производителе, а также приобретать стеклоомывающую жидкость в установленных местах торговли.

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