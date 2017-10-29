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16:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская художница вошла в топ-20 самых успешных по версии Forbеs

Воронежская художница Евгения Ножкина заняла 19 место из 20 в рейтинге самых высокооплачиваемых российских художников. Список опубликовал журнал Forbes в пятницу, 27 октября.

Издание составило рейтинг на основе продаж ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за последние два года. Евгения Ножкина выручила за работы 14 тыс. евро.

Forbs назвал Евгению Ножкину открытием куратора Арсения Жиляева.

«Художник, работающий с редимейдами, кусками ткани из ателье, обрезками, образовавшимися при раскрое, которые становятся красками в ее палитре. Иногда в работах появляются узнаваемые черты человеческих лиц, а порой они остаются абстракцией», — охарактеризовало издание художницу.

Возглавил список российский художник Валерий Кошляков, живущий в Париже. Он продал свои работы за 147,5 тыс. евро.

Евгения Ножкина — молодая воронежская художница, резидент ВЦСИ, участница многих персональных и групповых выставок в Воронеже и других городах. Ее работы выставлялись в рамках групповых проектов в галерее «Электрозавод», в арт-хабе Untitled, Центре современного искусства ВИНЗАВОД в Москве, в галерее «Люда» в Санкт-Петербурге, в том числе в рамках параллельной и специальной программы V Международной московской биеннале молодого искусства. Живет и работает в Воронеже.

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