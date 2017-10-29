Воронежская художница вошла в топ-20 самых успешных по версии Forbеs

Издание составило рейтинг на основе продаж ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за последние два года. Евгения Ножкина выручила за работы 14 тыс. евро.

Forbs назвал Евгению Ножкину открытием куратора Арсения Жиляева.

«Художник, работающий с редимейдами, кусками ткани из ателье, обрезками, образовавшимися при раскрое, которые становятся красками в ее палитре. Иногда в работах появляются узнаваемые черты человеческих лиц, а порой они остаются абстракцией», — охарактеризовало издание художницу.

Возглавил список российский художник Валерий Кошляков, живущий в Париже. Он продал свои работы за 147,5 тыс. евро.