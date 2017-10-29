Ричард Брэнсон надеется полететь в космос на своем корабле через семь месяцев
Бизнесмен намерен совершить космическое путешествие на туристическом корабле SpaceShipTwo модели Unity, который разрабатывает его компания Virgin Galactic.
Бизнесмен намерен совершить космическое путешествие на туристическом корабле SpaceShipTwo модели Unity, который разрабатывает его компания Virgin Galactic.
Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Ожидается, что аппарат должен вскоре совершить и суборбитальный космический полет. По мнению предпринимателя, это может произойти «в течение трех или четырех месяцев». «А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам», — добавил Брэнсон.
Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.
В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала значительно безопаснее предшественницы.