Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Соловьев обвинил главреда «Эха Москвы» в «травле» журналистов ВГТРК

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и сотрудники радиостанции начали «травлю» в отношении него и журналистов ВГТРК.

Источник: РИА "Новости"

«Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы», — сообщил телеведущий.

Господин Соловьев связал «травлю» с нападением на журналистку радиостанции Татьяну Фельгенгауэр и заявлением господина Венедиктова о том, что он собирается «эвакуировать» из страны ведущую «Эха Москвы» Ксению Ларину.

Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось.
Владимир Соловьев

«Вдобавок Венедиктов попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК. Якобы в их сюжетах были “элементы подстрекательства к нападению на Фельгенгауэр”», — добавил он. По его словам, «на трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично».

Читайте также
Нападение на ведущую «Эха Москвы». Обобщение

27 октября стало известно, что Алексей Венедиктов принял решение «эвакуировать Ксению Ларину из страны», чтобы «защитить своих журналистов». Он уточнил, что в программе «Либералы, зачем вы лжете?» на «Вести FM» Владимир Соловьев рассказал о публикации госпожи Лариной в Facebook. В ней журналистка разместила фотографию напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» с подписью «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы».

Напомним, Татьяна Фельгенгауэр получила резаную рану шеи после нападения 48-летнего гражданина России и Израиля Бориса Грица 23 октября. Он утверждал, что журналистка преследовала его через «телепатический контакт». Господин Гриц частично признал свою вину. Во вторник Татьяна Фельгенгауэр пришла в себя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Офицер Росгвардии отметил увольнение расстрелом
Матерей заставят сидеть дома
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку
Конгресс получил данные о компании, собравшей досье на Трампа
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Крах Погорилой поднял зал Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь