Владимир Соловьев обвинил главреда «Эха Москвы» в «травле» журналистов ВГТРК

Источник: РИА "Новости"

«Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы», — сообщил телеведущий.

Господин Соловьев связал «травлю» с нападением на журналистку радиостанции Татьяну Фельгенгауэр и заявлением господина Венедиктова о том, что он собирается «эвакуировать» из страны ведущую «Эха Москвы» Ксению Ларину.

Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Владимир Соловьев

«Вдобавок Венедиктов попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК. Якобы в их сюжетах были “элементы подстрекательства к нападению на Фельгенгауэр”», — добавил он. По его словам, «на трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично».

27 октября стало известно, что Алексей Венедиктов принял решение «эвакуировать Ксению Ларину из страны», чтобы «защитить своих журналистов». Он уточнил, что в программе «Либералы, зачем вы лжете?» на «Вести FM» Владимир Соловьев рассказал о публикации госпожи Лариной в Facebook. В ней журналистка разместила фотографию напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» с подписью «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы».